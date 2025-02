El mejor álbum en la historia de la música según Robert Smith, de The Cure: «no hay otro»

Robert Smith, miembro de The Cure, es sin dudas, una de las mayores leyendas en la historia de la música. Esta talentosa estrella del rock ha llegado a lograr una gran cantidad de éxito, gracias a su talento y su trayectoria.

Gracias al éxito de The Cure, y a la forma en que Smith ha logrado brillar a lo largo de los años, este vocalista se ha ganado el respeto de sus colegas.

De hecho, este artista también resaltó la figura de uno de sus compañeros de género hace algún tiempo, cuando mencionó el que, para él, es el mejor disco en la historia de la música.

El mejor álbum en la historia de la música según Robert Smith

A lo largo de los años, la música ha logrado acumular una gran cantidad de canciones y álbumes que se han convertido en éxito.

Algunos han quedado para la historia de sus géneros. Otros han trascendido e incluso han sido capaces de quedar en los salones de la fama de la música.

Varios de ellos han pertenecido al rock, por lo que se han ganado el respeto de cientos de artistas. Un ejemplo de esto fue destacado por Robert Smith, de The Cure.

En el año 2013, Smith tuvo una charla con NME, donde habló sobre la que, según él, es la mejor grabación en la historia de la música.

Esta se trata de, nada más y nada menos que, ‘Low’, un álbum destacado de David Bowie, una de las mayores leyendas del rock.

De manera puntual, ‘Low’ es uno de los discos más destacados en la historia de la música, y de la carrera de Bowie.

Este fue el álbum número 11 de Davie Bowie, y fue lanzado en el año 1977. Este récord contó con canciones de la talla de ‘Always Crashing in the Same Car’, y ‘Sound and Vision’.

Dicho lanzamiento fue destacado en varias ocasiones por parte de la crítica. Smith particulamente dijo «no hay otro álbum que me haya hecho eso conmigo».

El cantante especificó que incluso este disco cambió su percepción del sonido, por lo que, sin dudas, es uno de los grandes álbumes en la historia del rock y la música en general.