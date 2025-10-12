El himno del rock que puede evitar las pesadillas con solo escucharlo, según la ciencia

El rock es uno de los géneros musicales más adorados por parte de los fanáticos a la hora de acompañar su día a día. En medio de su vida cotidiana, miles de personas disfrutan de este estilo, y lo usan para acompañar sus labores.

Gracias a sus ritmos y a sus letras, el rock puede hacer más llevadero su día, e incluso convertirse en una herramienta de gran ayuda para tratar algunos problemas.

De hecho, en este caso les hablaremos de una canción de rock que, según un estudio lo puede ayudar a evitar las pesadillas durante la noche.

La canción de rock que puede evitar las pesadillas

En el día a día, uno de los momentos más importantes del ser humano es el sueño. Descansar de manera acorde permite acabar con el cansancio, y prepararse de manera correcta para las labores del día siguiente.

Sin embargo, algunos aspectos pueden hacer que este descanso no se presente de la forma adecuada. Un ejemplo de esto son las pesadillas.

Estos sueños o imágenes negativas pueden llevarlo a despertarse, y no poder volver a conciliar el sueño. En algunos casos esto se presenta de manera esporádica, pero, si es muy recurrente puede llegar a ser molesto.

Miles de personas batallan en el mundo con las pesadillas. Aunque, evitarlas podría ser más fácil de lo que parece, e incluso, la música puede ser un elemento clave dentro de esto.

Según un estudio publicado en 2022 en ‘Current Biology’, y realizado en la Universidad de Ginebra, hay un sonido específico que si es escuchado durante el sueño, puede ser de gran ayuda para tratar las pesadillas crónicas.

Se trata del acorde C6/9 (Do sexta con novena), el cual fue utilizado como un elemento clave de terapia. Para realizar este tratamiento se hizo que las personas con pesadillas crónicas ensayaran despiertas estos sueños.

Sin embargo, durante esta fase también debían reescribir sus pesadillas con un final positivo. Este final positivo fue asociado en el tratamiento con el sonido de este acorde de piano.

Por ello, al dormir, este sonido se reproducía cuando el paciente entraba en la fase de sueño REM, donde se suelen presentar estas pesadillas. Esto hizo que estos sueños negativos disminuyeran en su repetición, y se permitiera un mejor sueño.

En el rock hay varias canciones con piano, pero, es difícil conocer con exactitud cuales tienen este acorde sin tener la partitura.

Sin embargo, hay un himno en particular, cuyos sonidos rondan esta escala de Do, y es ‘I Guess That’s Why They Call It the Blues’ de Elton John, un éxito brillante, el cual puede utilizar para su tratamiento, con la guía de un profesional.

Otras opciones

Finalmente, les recomendamos otras canciones cuyos sonidos y ritmos también rondan cercanos a esta escala: