Versionan ‘November Rain’ de los Guns N’ Roses en español: muchos dicen que es perfecta ¿está de acuerdo?

‘November Rain’ de Guns N’ Roses es, sin lugar a dudas, una de las canciones más icónicas de la historia del rock. Su extensa duración, el piano de Axl, o el solo de Slash le brinda detalles a una composición que para muchos es arte pura.

Para muchos, el lanzamiento de esta canción por parte de Guns N’ Roses era algo extraño y arriesgado, pero aún así, dio como resultado un éxito.

En concreto, esta canción está de moda año tras año. Sin embargo, de manera natural, su popularidad se dispara en el mes de noviembre, y aquí aprovechamos para mostrarle una curiosidad de esta canción.

El lanzamiento de ‘November Rain’ de Guns N’ Roses

De manera particular, ‘November Rain’ formó parte del Use Your Illusion I de Guns N’ Roses lanzado en 1991. Este doble disco contó con grandes sorpresas que lo convirtieron en uno de los más icónicos de la industria.

Tenía la particularidad de que varias de sus canciones eran sumamente extensas. ‘November Rain’ era un claro ejemplo de ello, y ni se hable de ‘Coma’ que atraviesa los 8 minutos de duración.

Pero, ‘November Rain’ tiene un toque especial, las armonías de esta canción podrían no ser relacionables a Guns N’ Roses pero, la ambición creativa de Axl Rose y compañía fue una apuesta exitosa.

En un principio, varios sentían que incluir piano y arreglos de tal magnitud a una canción de rock era una locura. Pero, el resultado fue un éxito claro.

‘November Rain’ se convirtió en un himno de época, y aun a día de hoy muchos recuerdan su letra, su melodía, y hasta su video musical.

Esto ha llevado a que muchas personas le rindan homenaje a esta canción, y aquí le traemos uno de ellos que se hizo viral en los últimos días, y que fue publicada hace varios años.

Versionan ‘November Rain’ en español

Sin lugar a dudas, la voz de Axl Rose en ‘November Rain’ es inconfundible. Pero, a lo largo de los años han sido varias las versiones que youtubers y artistas han hecho de esta canción.

Una de las más curiosas, fue lanzada hace 4 años por un youtuber llamado Nico Borie. Este joven optó por traducir ‘November Rain’ y cantarla en español.

En concreto, esta versión ha conquistado a muchos, pero, para que usted mismo dé su opinión, aquí se la dejamos.