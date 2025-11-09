Confirmado: el anime más esperado de 2026 revela su fecha de estreno mundial

El 2026 arrancará con pura energía para los fanáticos del anime. Después de un año lleno de estrenos memorables, el inicio del nuevo ciclo promete encender nuevamente la emoción en la comunidad otaku, gracias al regreso de una de las producciones más exitosas y aclamadas de la última década: Jujutsu Kaisen.

Tras meses de rumores y filtraciones, MAPPA finalmente rompió el silencio y confirmó la fecha que todos esperaban. Crunchyroll dio a conocer que el estreno de la primera parte de la temporada 3 de Jujutsu Kaisen será el 8 de enero de 2026.

Esta entrega, oficialmente titulada Jujutsu Kaisen: Culling Game – Parte 1, adaptará el arco “The Culling Game (Los Juegos de la Matanza)”, considerado por muchos como uno de los capítulos más impactantes y oscuros del manga de Gege Akutami.

Sorpresa para los fans este año

Pero antes de su llegada al streaming, los verdaderos fans podrán disfrutar de un adelanto cinematográfico: los dos primeros episodios se podrán ver en los cines el 20 de noviembre de este año. Esta estrategia, que ya se ha vuelto costumbre en producciones como Kimetsu no Yaiba y Solo Leveling, busca ofrecer una experiencia más inmersiva y épica antes de su lanzamiento oficial.

La nueva temporada retomará los hechos justo después del devastador Incidente de Shibuya, uno de los momentos más intensos del anime. Tras los eventos ocurridos durante la noche de Halloween, Japón se sumerge en el caos: diez colonias se transforman en zonas de guerra sobrenatural donde las maldiciones y los hechiceros se enfrentan en un juego mortal orquestado por Noritoshi Kamo.

La sinopsis adelanta un escenario desesperado para Yuji Itadori, quien vuelve a ser señalado por las autoridades mágicas tras su conexión con Ryomen Sukuna. El consejo de hechiceros ordena su ejecución, asignando la misión al poderoso Yuta Okkotsu, protagonista de la película Jujutsu Kaisen 0. Este encuentro marcará el punto de quiebre entre ambos discípulos de Satoru Gojo, poniendo a prueba sus ideales y su lealtad.

El póster oficial de la tercera temporada ya circula en redes, mostrando un enfrentamiento épico entre Yuta y Yuji, mientras Shinjuku se prepara para una batalla sin precedentes. Si algo ha dejado claro MAPPA es que el 2026 será un año de emociones intensas, hechicería desbordada y acción sin descanso.