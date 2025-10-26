El anime de fantasía oscura más esperado de 2026 ya tiene fecha de estreno ¿Dónde verlo?

El inicio de 2026 traerá uno de los lanzamientos más esperados por los seguidores del anime. Tras varios meses de incertidumbre, “Sentenced to Be a Hero: The Prison Records of Penal Hero Unit 9004” finalmente tiene fecha confirmada. Este título, basado en las novelas ligeras escritas por Rockt Shokai, promete ser una de las grandes apuestas dentro del género de fantasía oscura.

La serie había sido anunciada originalmente para estrenarse en octubre de 2025, pero diversos problemas en la producción obligaron al estudio a retrasar su lanzamiento. Según los responsables, la decisión se tomó para asegurar un resultado de mayor calidad y cumplir con las expectativas de los seguidores que llevan meses esperando su llegada.

Ahora, con un nuevo tráiler y detalles actualizados, el anime vuelve a estar en el centro de la conversación entre los fanáticos. El avance muestra un mundo sombrío, batallas intensas y a sus protagonistas, entre ellos Jayce Partiract (voz de Shoya Chiba) y Neely (voz de Yoko Hikasa), quienes serán el eje central de esta historia de castigo y esperanza.

“Sentenced to Be a Hero”: fecha de estreno y dónde verlo

La adaptación de Sentenced to Be a Hero: The Prison Records of Penal Hero Unit 9004 se estrenará oficialmente en enero de 2026, marcando el inicio de la temporada de invierno. El primer episodio tendrá una duración especial de una hora, pensado como agradecimiento a los fans por su espera.

El anime podrá verse en exclusiva a través de la plataforma Crunchyroll, que transmitirá la serie a nivel internacional.

Con su premisa de un criminal obligado a resucitar una y otra vez para luchar contra un ejército demoníaco, Sentenced to Be a Hero busca ofrecer una visión diferente del heroísmo y el sacrificio, consolidándose como una de las producciones más esperadas del próximo año.