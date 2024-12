La historia detrás de ‘Breaking The Law’ de Judas Priest

Judas Priest, una de las bandas más influyentes en la historia del heavy metal. Su formación data del año 1969 en Birmingham, Inglaterra y tuvo varios cambios a lo largo de los años. Para 1980, la agrupación contaba en sus filas con Rob Halford en la voz, Glenn Tipton en la guitarra al igual que K.K. Downing, Ian Hill en el bajo y Dave Holland en la batería.



‘British Steel’ el álbum representativo de Judas Priest

Uno de sus discos más emblemáticos y además una piedra angular en el desarrollo del heavy metal de la década de los 80 es ‘British Steel’. Su lanzamiento fue en 1980 bajo el sello estadounidense Columbia Récords, contando con la producción de Tom Allom, quien también ha trabajado con otras bandas como Black Sabbath, Def Leppard, Krokus, Loverboy, Y&T y muchas más.

Para este álbum se lanzaron tres sencillos promocionales: ‘Living After Midnight’, ‘Breaking The Law’ y ‘United’. En esta ocasión, nos centraremos en su segundo sencillo, el cual alcanzó la posición número 12 del UK Singles Chart del Reino Unido: ‘Breaking The Law’.



La construcción de ‘Breaking The Law’

A la banda no le tomó más de una hora componer la musicalización de la canción. Glenn Tipton tenía listo el riff que quería para la siguiente canción de la banda, un tanto simple, y Downing se ocupó de organizar la estructura de la canción junto con la batería de Holland y Hill en el bajo para acompañarlo.



Para grabar la canción, la banda alquiló el estudio de grabación del exBeatle Ringo Starr. Decidieron agregar efectos de sonido a la canción, utilizando recursos disponibles en la época. Por ejemplo, para las ventanas rompiéndose se usaron botellas de leche arrojándolas contra la pared. Para las sirenas, K.K. Downing utilizó una guitarra eléctrica Stratocaster y un pedal wah-wah.



‘Breaking The Law’ y su historia

La letra nos habla sobre una persona que no encuentra emoción en su vida, a nadie le importa lo que hace o deja de hacer. Por lo tanto, busca salir de la rutina pero utilizando métodos ilegales, violando la ley, como dice el título de la canción. En términos generales, la canción representa el espíritu rebelde de la banda, con un mensaje que habla sobre la frustración con la autoridad y las normas sociales establecidas.



Además, en la época en la que fue lanzada la canción se produjeron movimientos políticos en el país de origen de la banda, como la llegada de Margaret Thatcher como primera ministra de Inglaterra en 1979 y las tasas de desempleo disparadas. Por su contenido, la letra puede tener mucho que ver con el movimiento del punk inglés que por esos años, también tenía mucha importancia por sus letras enfocadas en ir en contra del sistema.

La canción tiene un video musical que muestra a la banda robando un banco sin utilizar ningún tipo de elemento más que sus guitarras mientras los vigilantes revisan las cámaras de seguridad y comienzan a contagiarse por el poder del ‘heavy metal’ sin prestarle mucha atención a la situación que está pasando en el banco.

Ha tenido apariciones en diferentes series y películas, por ejemplo en ‘Beavis and Butthead’ y también con un par de apariciones en ‘Los Simpson’, una muy recordada en la que aparecen encima de un camión en donde en vez de cantar ‘breaking the law’ cantan ‘respecting the law’. Judas Priest ha sido fundamental en la formación del heavy metal, y ‘Breaking The Law’, una de sus canciones más emblemáticas, simbolizando su actitud desafiante y su conexión única con sus fanáticos.