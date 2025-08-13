El París Saint-Germain vive una de sus jornadas más tensas. Gianluigi Donnarumma, arquero y figura clave en la histórica temporada pasada, en la que el club ganó el triplete (y por fin consiguió la Champions), ha sido oficialmente apartado del equipo. La decisión llega en un momento crucial, ya que el PSG se juega la supercopa de Europa contra el Tottenham.

Queda fuera un jugador vital en lo que ha sido la reconstrucción del PSG. El arquero italiano, además, fue uno de los héroes que permitió la clasificación del equipo hasta la ansiada final de la Champions League con sus atajadas impresionantes. Y es que desde que llegó al París fue protagonista y siempre ha dejado todo en la cancha por su camiseta: “Está decisión la toma alguien del club. Yo lo he dado todo siempre. Solo espero mirar a la cara a los hinchas y que sepan que por mí no es”, dijo el arquero italiano.

Y la decisión fue certera. Lo inesperado es quién asumió la culpa: nada más que el DT del equipo, Luis Enrique. El técnico español lo confirmó sin rodeos en rueda de prensa desde Udine, donde el París afina últimos detalles para la Supercopa.

“Gigio es uno de los mejores porteros del mundo, sin duda, y aún mejor como persona. Pero soy 100 % responsable de esta difícil decisión. Quiero un perfil diferente de arquero para mi equipo”, declaró Luis Enrique.

La exclusión de Donnarumma no es solo táctica: el PSG ya lo ha puesto en el mercado, con un precio estimado de 50 millones de euros. Manchester City y Manchester United aparecen como los principales interesados, aunque su fichaje depende de movimientos previos en sus plantillas. Básicamente, si liberan espacio.

Donnarumma, de 26 años, respondió con una carta pública cargada de emoción y decepción:

“Desde el primer día que llegué, lo di todo… Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo ni contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y descorazonado”.

También expresó su deseo de despedirse de los aficionados del Parque de los Príncipes “como se debe”, aunque admitió que quizás no tenga esa oportunidad.

Mientras tanto, el PSG ya tiene reemplazo: el joven Lucas Chevalier, francés de de 23 años, quien debutará oficialmente como titular contra su exequipo, el Tottenham. Su perfil encaja mejor con el estilo de juego que busca Luis Enrique: más cercano a la escuela “Guardiolista”, en la que el arquero debe ser hábil con los pies y participar en la construcción del juego.

Este giro marca el fin de una etapa para Donnarumma en París, y el inicio de una nueva era bajo la dirección firme y decidida de Luis Enrique. ¿Quién se quedará entonces con el arquero de la Selección de Italia? Algunas semanas quedan antes de cerrarse el mercado. Todo puede pasar.