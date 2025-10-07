¿Cuánto queda el partido Millonarios vs. América de Cali? Este es el pronóstico de la IA

Este 7 de octubre Millonarios recibirá al América de Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín para disputar la fecha número 14 de la Liga BetPlay. Ambos equipos suman 14 puntos, con la única diferencia de que el ‘Embajador’ se encuentra en la posición 16 con una diferencia de goles de -5 y la ‘Mechita’ de 14 con -1.

Ambos buscarán sumar los tres puntos y acercarse a los ocho primeros. Recordemos que, Millonarios viene de una temporada poco positiva y de perder con Atlético Nacional como visitante 2 a 0. Al momento, el equipo capitalino solo ha conseguido saborear la victoria en cuatro oportunidades, pues dos veces han empatado y siete perdidos.

Le puede interesar: Millonarios vs América de Cali: hora y dónde ver EN VIVO el clásico por la clasificación

Por lo tanto, la hinchada espera poder celebrar el triunfo esta noche y, para tener alguna idea, decidimos recurrir a la IA para que nos diera su pronóstico. ¿Quién ganará? Acá le contamos.

Millonarios vs. América de Cali: El pronóstico de la IA

Gemini fue nuestra aliada para conocer el pronóstico del partido de Millonarios vs. América de Cali, el cual tuvo en cuenta factores estadísticos y de rendimiento. Según manifestó, ambos equipos evitarán por completo el empate y se encuentran en una situación similar de juego.

Teniendo en cuenta lo anterior, la inteligencia artificial de Google aseguró que la probabilidad de empate es alta, pues ninguno querrá arriesgarse. Por lo tanto, la tenencia de gol es menos de 2.5, es decir que el marcador más probable sería 1 – 1, siendo la victoria de Millonarios el segundo resultado con mayor probabilidad.

“En resumen, la predicción de la IA apunta a un “clásico” equilibrado, con alta intensidad en el mediocampo y un reparto de puntos por la cautela y la necesidad de no perder, resultando en un 1-1”, aseguró la IA.

Convocados de Millonarios

El técnico Hernán Torres ya anunció los 20 jugadores para el encuentro. En la potería llamó a Diego Novoa e Iván Arboleda. Defensas: Samuel Martín, Sergio Mosquera, Helibelton Palacios, Jorge Arias, Danovis Banguero, Álex Moreno Paz. Volantes: Nicolás Arévalo, Dewar Victoria, Bruno Sávio, Stiven Vega, Álex Castro. Delanteros: Beckham Castro, Leonardo Castro, Santiago Giordana, Sebastián Mosquera, Edwin Mosquera, Cristian Cañozales, Jorge Hurtado.

⚽🔥 ¡Vamos Millonarios querido! Ⓜ️💪 ▶️ Estos los 20 jugadores convocados por nuestro Director Técnico Hernán Torres para el partido frente al América.#HerenciaEmbajadora pic.twitter.com/ivqsXUXaqZ — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 6, 2025

Convocados de América de Cali

El técnico David González ya anunció los 20 jugadores para el encuentro contra el ‘Embajador ‘, equipo del que salió hace algunas semanas . En la portería llamó a Joel Graterol y Santiago Silva. Defensas: Daniel Bocanegra, Cristian Tovar, Mateo Castillo, Jean Pestaña, Ómar Bertel, Yerson Candelo. Volantes: Josen Escobar, Rafael Carrascal, Andrés Roa, Luis Paz. Delanteros: Cristian Barrios, Luis Ramos, Dylan Borrero, Jhon Murillo, Jan Lucumí, Adrián Ramos, Yojan Garcés, Tilman Palacios.