¿Qué significa ‘Papercut’? La historia detrás del legendario e icónico éxito de Linkin Park

‘Papercut’ es uno de los éxitos más grandes y reconocidos en la historia de Linkin Park. Esta canción, al igual que muchas otras de esta legendaria banda, se ganaron un cariño notable y destacado en la industria musical.

Linkin Park ha generado gran cantidad de fanáticos. Esto tanto con Emily Armstrong, como con Chester Bennington, quienes han dejado su poder vocal tatuado en la trayectoria de esta banda.

Por ello, en reconocimiento a ‘Papercut’, y a la histórica carrera de Linkin Park, les contaremos el significado detrás de este nombrado éxito de la banda.

El debut por todo lo alto con ‘Hybrid Theory’

Para nadie es un secreto que Linkin Park posee varios álbumes en su carrera musical. Sin embargo, para muchos, el mejor de ellos fue curiosamente el primero.

El álbum debut de Linkin Park llamado ‘Hybrid Theory’ enamoró a miles de fanáticos alrededor del mundo, gracias a su unión el rock y el rap.

De esta producción salieron varias composiciones destacadas. Aún a día de hoy, son consideradas como himnos para los amantes del género.

Algunas de ellas fueron, por supuesto, ‘One Step Closer’, ‘In The End’, y ‘Papercut’ siendo esta la que inicia el álbum, y la presentación de la banda.

‘Papercut’ llamó la atención de los fanáticos de Linkin Park, no solo por su fuerza sonora, sino también por el significado detrás de su letra.

En esta canción la banda hace referencia a una enfermedad en la que quien la padece siente paranoia.

Dicha letra refleja la forma en que el protagonista siente como hay algo dentro de su piel que quiere hacerle daño.

De hecho, esta canción también hace referencia a voces internas que llegan a atormentar a quien sufre de esta condición.

Para mayor entendimiento, a continuación les dejamos la letra de esta canción en español.

Letra de ‘Papercut’ de Linkin Park en español

¿Por qué parece que hoy es de noche?

Hay algo que no está bien aquí

¿Por qué estoy tan tenso hoy?

La paranoia es todo lo que me queda

No sé qué me estresó primero ni cómo alimentó la presión

Pero sé que se siente tener una voz en el fondo de mi cabeza

Como un rostro que llevo dentro

Un rostro que se despierta cuando cierro los ojos

Un rostro que observa cada vez que miento

Un rostro que ríe cada vez que caigo

Así sé cuando es hora de hundirme o nadar

El rostro que está dentro de mí está aquí en mí

Justo debajo de mi piel

Es como si fuera paranoico, mirando por encima de mi espalda

Es como un torbellino dentro de mi cabeza

Es como si no pudiera detener lo que estoy escuchando dentro

Es como si el rostro que está dentro de mí estuviera justo debajo de mi piel

Sé que tengo un rostro dentro de mí

Señala todos mis errores

También tienes una cara en tu interior

Y tu paranoia probablemente sea peor

No sé qué me hizo estallar primero, pero sé que no lo puedo soportar

Todos actúan como si el hecho fuera que no puedo aportar lo que tú puedes

Pero todos tienen una cara que guardan en su interior

Un rostro que se despierta cuando cierro los ojos

Una cara que observa cada vez que mienten

Una cara que ríe cada vez que caen

Así que sabes que cuando es hora de hundirse o nadar

Que la cara interior también te está observando

Justo dentro de tu piel

estribillo

(X2)

El Sol se pone

Siento que la luz me traiciona

(X2)

estribillo

(X2)

Es como un torbellino dentro de mi cabeza

Es como si el rostro que está dentro de mí estuviera justo debajo de mi piel