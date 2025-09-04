¿Cuándo se estrena la película de Chainsaw Man en los cines de Colombia? Tráiler oficial y sinopsis 

La película nace del manga homónimo, el cual es uno de los más populares en el medio. Su trama oscura e introspectiva, el desarrollo de personajes que logra tocar los corazones de los espectadores, sus escenas de acción excepcionales y su increíble dirección artística, hacen de esta una historia muy disfrutable.

Si usted aún no le ha dado la oportunidad al anime, Chainsaw Man puede ser una buena opción para introducirse en este universo. Lo puede encontrar completo, doblado al español o subtitulado en Crunchyroll.

También le puede interesar: Las 3 películas más taquilleras de la historia del anime en Japón: ‘Demon Slayer’ en el top

¿De qué trata Chainsaw Man?

La historia sigue a Denji, un adolescente extremadamente pobre que vive junto a su demonio mascota “Pochita”. Dado que tiene una deuda impagable, heredada de su padre, Denji trabaja exterminando demonios para la Yakuza (mafia japonesa) usando a su mascota como un arma.

Luego de ser traicionado y asesinado, Pochita realiza un contrato con Denji, reemplazando su corazón y convirtiéndolo en un hibrido demonio-humano con sierras que sobresalen de todo su cuerpo. Luego de la transformación es reclutado para trabajar como cazador de demonios. Una trama bastante singular y adecuada para quienes buscan animes alejados a lo tradicional.

¿Cuál será la trama de la película y cuándo se estrena en Colombia?

En esta parte de la historia, Denji se enfrenta a un dilema amoroso: Se enamora de dos chicas. Sin embargo, esta no es una trama romántica, una de ellas en realidad es una agente soviética y un híbrido demonio-humano. Durante su intensa relación, entre manipulación y engaños, terminan enfrentándose junto con sus aliados en una pelea bastante violenta, de las que caracterizan a la serie.

La podrá encontrar en los cines del país desde el jueves 30 de octubre de este año, acá le dejamos el tráiler:

También le puede interesar: 5 animes imperdibles para todo fanático de ‘One Piece’; Dragon Ball en la lista