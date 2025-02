Videojuegos a mitad de precio en PlayStation: ‘The Last of Us’, ‘Resident Evil 4’ y más 

El mundo de los videojuegos continúa en constante crecimiento, ya que cada vez más personas adquieren consolas para vivir y disfrutar experiencias que no pueden tener en la vida real. Desde la década de 1980, comenzaron a expandirse y convertirse en un gusto culposo para el bolsillo.

Este tipo de entretenimiento se diferencia notablemente del cine, ya que, incluso dentro de los videojuegos, existen grandes variaciones en cuanto a calidad gráfica y temática. Esto se debe a la amplia variedad de géneros y subgéneros que abordan.

¿De qué tratan los videojuegos ‘The Last of Us’ y ‘Resident Evil 4’?

The Last of Us es un juego que narra la historia de supervivencia de dos personajes, Joel y Ellie, quienes logran sobrevivir a una pandemia en Estados Unidos que convierte a los seres humanos en criaturas caníbales. Por otro lado, Resident Evil 4 es un juego de terror y supervivencia, en el que los jugadores deben enfrentar situaciones extremas de miedo y tensión.

¿Qué videojuegos están a mitad de precio?

Los precios que verá continuación, los puede encontrar en la página oficial de Play Station Store. Tenga en cuenta que su valor comercial es en dólares, por esta razón, su precio dependerá de cómo esté la tasa de cambio.

Juego Antes Ahora

Call of Duty: Modern Warfare III: $288.160 COP – $144.059 COP

The Last Of Us Part 1: $288.160 COP – $121.003 COP

Marvel´s Spider- Man Remastered: $205.816 COP – $102.887 COP

The Crew Motorfest- Deluxe Edition: $329.331 COP – $98.770 COP

Sekiro™: Shadows Die Twice –

Edición Juego del Año: $246.988 COP – $123.473 COP

UFC™ 5 Edición Deluxe: $329.331 COP – $164.645 COP

Persona 3 Reload PS4 & PS5: $288.160 COP – $144.059 COP

Edición del paquete Cross-gen

de STAR WARS™ Jedi: $329. 331 COP – $82.302 COP

Call of Duty®: Modern Warfare® II

– Lote Multigeneración : $288.160 COP – $144.059 COP

En cuanto a Resident Evil 4, actualmente solo ofrece descuentos el almacén de cadena Éxito, con una reducción del 38%, lo que lo deja en un precio de $185.678 pesos colombianos, frente a los $299.800 que costaba anteriormente. Además, existe una versión Gold de este videojuego, cuyo precio, según la página de PlayStation Store, es de $205.816 COP.

¿Cuánto cuesta la PS5 en Colombia?

La última versión de la consola ha causado gran impresión en el mercado debido a su mayor potencia y capacidad de almacenamiento, así como a la incorporación de una Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) diseñada para ofrecer una experiencia de juego más fluida.

En Colombia, la consola PS5 Digital de 1TB tiene un precio de $2.499.900 COP. Sin embargo, no ha logrado igualar las ventas de la PlayStation 4 Pro en el mismo período de tiempo. Hasta el 31 de enero de este año, se han vendido 75 millones de consolas PS5, mientras que, en el mismo lapso, se han comercializado 25 millones de PS4 Pro en todo el mundo.

