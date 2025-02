La serie de terror de Netflix que causa escalofríos; es perfecta para los amantes del miedo

Netflix cuenta con un extenso repertorio de producciones de terror que van desde escalofriantes películas hasta series que logran causar verdadero miedo en los espectadores. Sin embargo, entre tantas opciones, hay una que destaca por su capacidad de generar pavor; se trata de ‘Marianne’, una serie francesa que incluso fue recomendada por el reconocido escritor Stephen King.

‘Marianne’, que se estrenó en septiembre de 2019, es una producción de terror psicológico que, a pesar de no haber tenido una gran repercusión en Francia en su lanzamiento, logró gran reconocimiento a nivel internacional. Su aterradora historia la logró posicionar como una de las series más aterradoras del catálogo de Netflix.

Le puede interesar: La mejor película de terror de los últimos tiempos llegará a streaming: esta es la plataforma

El impacto de ‘Marianne’ ha sido tal que Stephen King, considerado como el maestro del terror, la recomendó en sus redes sociales tras el estreno en 2019. En su mensaje, King afirmó: «Si eres uno de esos enfermos, como yo, a los que les gusta pasar miedo, MARIANNE (Netflix) es lo que buscas. Tiene destellos de humor que le dan un aire a STRANGER THINGS. También tiene (Lo digo con toda la modestia que se merece) un aire a Stephen King.»

If you’re one of those sickos–like me–who enjoys being scared, MARIANNE (Netflix) will do the job. There are glints of humor that give it a STRANGER THINGS vibe. It also has (I say it with all due modesty) a Stephen King vibe.

— Stephen King (@StephenKing) September 26, 2019