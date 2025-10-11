Rockactividad
Concierto de Guns N' Roses en Medellín: setlist, horarios, recomendaciones y más

Guns N' Roses // Crédito: Getty Images.

Concierto de Guns N’ Roses en Medellín: setlist, horarios, recomendaciones y más

Guns N’ Roses presentará un concierto imperdible en Medellín con clásicos históricos del hard rock y el ‘sleaze’.

Andrés Contreras

Guns N’ Roses aterriza en Medellín para poner a vibrar la ciudad con sus grandes éxitos. Luego de brillar en Bogotá, Axl Rose, Duff McKagan, Slash y compañía llegarán para presentar un concierto que será inolvidable.

Miles de fans aun no superan el show de Guns N’ Roses en Bogotá, y la banda volverá a poner a vibrar Colombia, esta vez desde Medellín.

Más noticias: Los 10 mejores discos de hard rock de la historia, según Radioacktiva: Metallica en la lista

Si va a asistir a este show, les tenemos todas las pautas que debe conocer, incluido setlist, horarios y recomendaciones.

El setlist de Guns N’ Roses en Colombia

Guns N’ Roses ha variado su setlist en varias ocasiones durante este tour. Sin embargo, para tener una guía básica del orden, aquí les dejamos el repertorio de la banda en Bogotá:

  1. Welcome to the Jungle
  2. Mr. Brownstone
  3. Chinese Democracy
  4. Bad Obsession
  5. It’s So Easy
  6. Slither
  7. Pretty Tied Up
  8. Live and Let Die
  9. Never Say Die
  10. Sabbath Bloody Sabbath
  11. Estranged
  12. Yesterdays
  13. Absurd
  14. Double Talkin’ Jive
  15. Hard Skool
  16. Rocket Queen
  17. Don’t Cry
  18. New Rose
  19. Knockin’ on Heaven’s Door
  20. Civil War
  21. Slash Guitar Solo
  22. Sweet Child o’ Mine
  23. Prostitute
  24. November Rain
  25. Wichita Lineman
  26. You Could Be Mine
  27. Nightrain
  28. Paradise City

Horarios y recomendaciones

Tal y como lo hicieron en Bogotá, Guns N’ Roses tendrá telonero en Medellín. En la capital fueron las 1280 Almas, y en Antioquia será Bajo Tierra.

Más noticias: ¿Por qué Duff McKagan, de Guns N’ Roses, estuvo en Radioacktiva? Fue toda una sorpresa

Ante esto, los horarios en el estadio Atanasio Girardot serán los siguientes:

  • Apertura de puertas: 4:00 p.m.
  • Bajo Tierra: 7:30 p.m.
  • Guns N’ Roses: 9:00 p.m.

En cuanto a las recomendaciones, estos son los objetos que SÍ podrá ingresar al evento:

  • Celulares y baterías portátiles
  • Maquillaje
  • Bloqueador solar
  • Gafas
  • Impermeable
  • Sombreros
  • Gorras
  • Gel Antibacterial
  • Maletas de 30x30x15
  • Bolsas de mano pequeñas

Por otro lado, estos son los objetos que NO puede llevar al show:

  • Armas
  • Cuchillos
  • Cadenas
  • Cigarrillos o encendedores
  • Vapes
  • Inflables
  • Drogas o narcóticos
  • Sillas
  • Instrumentos musicales
  • Sombrillas
  • Cámaras profesionales
  • Selfie sticks
  • Walkie Talkies
  • Bengalas
  • Alimentos
  • Bebidas
  • Mascotas
  • Lásers
  • Drones
  • Maletas grandes
  • Camisetas de fútbol
  • Aerosoles
  • Termos
  • Cinturones con chapas grandes

Sin lugar a dudas, este será uno de los grandes shows en la historia de Medellín, con una banda legendaria para el rock que ya demostró en Bogotá que aun le sobra poder para deleitar a todos sus fanáticos.

MÁS SOBRE:

NOTICIAS RELACIONADAS