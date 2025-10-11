Concierto de Guns N’ Roses en Medellín: setlist, horarios, recomendaciones y más
Guns N’ Roses presentará un concierto imperdible en Medellín con clásicos históricos del hard rock y el ‘sleaze’.
Guns N’ Roses presentará un concierto imperdible en Medellín con clásicos históricos del hard rock y el ‘sleaze’.
Guns N’ Roses aterriza en Medellín para poner a vibrar la ciudad con sus grandes éxitos. Luego de brillar en Bogotá, Axl Rose, Duff McKagan, Slash y compañía llegarán para presentar un concierto que será inolvidable.
Miles de fans aun no superan el show de Guns N’ Roses en Bogotá, y la banda volverá a poner a vibrar Colombia, esta vez desde Medellín.
Más noticias: Los 10 mejores discos de hard rock de la historia, según Radioacktiva: Metallica en la lista
Si va a asistir a este show, les tenemos todas las pautas que debe conocer, incluido setlist, horarios y recomendaciones.
Guns N’ Roses ha variado su setlist en varias ocasiones durante este tour. Sin embargo, para tener una guía básica del orden, aquí les dejamos el repertorio de la banda en Bogotá:
Tal y como lo hicieron en Bogotá, Guns N’ Roses tendrá telonero en Medellín. En la capital fueron las 1280 Almas, y en Antioquia será Bajo Tierra.
Más noticias: ¿Por qué Duff McKagan, de Guns N’ Roses, estuvo en Radioacktiva? Fue toda una sorpresa
Ante esto, los horarios en el estadio Atanasio Girardot serán los siguientes:
En cuanto a las recomendaciones, estos son los objetos que SÍ podrá ingresar al evento:
Por otro lado, estos son los objetos que NO puede llevar al show:
Sin lugar a dudas, este será uno de los grandes shows en la historia de Medellín, con una banda legendaria para el rock que ya demostró en Bogotá que aun le sobra poder para deleitar a todos sus fanáticos.
MÁS SOBRE: