Concierto de Guns N’ Roses en Medellín: setlist, horarios, recomendaciones y más

Guns N’ Roses aterriza en Medellín para poner a vibrar la ciudad con sus grandes éxitos. Luego de brillar en Bogotá, Axl Rose, Duff McKagan, Slash y compañía llegarán para presentar un concierto que será inolvidable.

Miles de fans aun no superan el show de Guns N’ Roses en Bogotá, y la banda volverá a poner a vibrar Colombia, esta vez desde Medellín.

Más noticias: Los 10 mejores discos de hard rock de la historia, según Radioacktiva: Metallica en la lista

Si va a asistir a este show, les tenemos todas las pautas que debe conocer, incluido setlist, horarios y recomendaciones.

El setlist de Guns N’ Roses en Colombia

Guns N’ Roses ha variado su setlist en varias ocasiones durante este tour. Sin embargo, para tener una guía básica del orden, aquí les dejamos el repertorio de la banda en Bogotá:

Welcome to the Jungle Mr. Brownstone Chinese Democracy Bad Obsession It’s So Easy Slither Pretty Tied Up Live and Let Die Never Say Die Sabbath Bloody Sabbath Estranged Yesterdays Absurd Double Talkin’ Jive Hard Skool Rocket Queen Don’t Cry New Rose Knockin’ on Heaven’s Door Civil War Slash Guitar Solo Sweet Child o’ Mine Prostitute November Rain Wichita Lineman You Could Be Mine Nightrain Paradise City

Horarios y recomendaciones

Tal y como lo hicieron en Bogotá, Guns N’ Roses tendrá telonero en Medellín. En la capital fueron las 1280 Almas, y en Antioquia será Bajo Tierra.

Más noticias: ¿Por qué Duff McKagan, de Guns N’ Roses, estuvo en Radioacktiva? Fue toda una sorpresa

Ante esto, los horarios en el estadio Atanasio Girardot serán los siguientes:

Apertura de puertas: 4:00 p.m.

Bajo Tierra: 7:30 p.m.

Guns N’ Roses: 9:00 p.m.

En cuanto a las recomendaciones, estos son los objetos que SÍ podrá ingresar al evento:

Celulares y baterías portátiles

Maquillaje

Bloqueador solar

Gafas

Impermeable

Sombreros

Gorras

Gel Antibacterial

Maletas de 30x30x15

Bolsas de mano pequeñas

Por otro lado, estos son los objetos que NO puede llevar al show:

Armas

Cuchillos

Cadenas

Cigarrillos o encendedores

Vapes

Inflables

Drogas o narcóticos

Sillas

Instrumentos musicales

Sombrillas

Cámaras profesionales

Selfie sticks

Walkie Talkies

Bengalas

Alimentos

Bebidas

Mascotas

Lásers

Drones

Maletas grandes

Camisetas de fútbol

Aerosoles

Termos

Cinturones con chapas grandes

Sin lugar a dudas, este será uno de los grandes shows en la historia de Medellín, con una banda legendaria para el rock que ya demostró en Bogotá que aun le sobra poder para deleitar a todos sus fanáticos.