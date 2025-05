¿Qué pasa si pago el impuesto vehicular? ¡Pilas! Puede afectar su bolsillo

Tener carro se convirtió en una necesidad de cientos de personas en todo el mundo, por lo que encontraron en esto una forma para poder movilizarse de forma fácil por las diferentes ciudades. Sin embargo, al tener un vehículo, deberá asumir unos pagos que no todos conocen, pero que son obligatorios si quiere seguir circulando con normalidad o hacer un trámite con su automotor.

Se trata del pago del impuesto vehicular, este se debe efectuar cada año y en muchos casos le llega la factura con el valor a pagar a las personas en sus casas. Sin embargo, en caso de que esto no hubiera pasado, puede ingresar a la página de la Secretaría de Hacienda en el caso de Bogotá, para poder liquidar el valor total.

¿Qué pasa si no pago el impuesto vehicular?

Según dio a conocer la Secretaría de Hacienda, en el año 2025 la primera fecha de pago del impuesto vehicular era hasta este viernes 16 de mayo, por lo que quienes pagaran esa obligación en esta fecha, podrían recibir un descuento del 10%. Sin embargo, no todas las personas pueden cumplir con esta obligación, en algunos casos por falta de conocimiento, mientras que otras por falta de dinero.

Para empezar, es importante mencionar que todos los carros que tengan la placa inscrita en Bogotá deben pagar impuestos al distrito. Además, no en todos los casos es el mismo valor, pues este cambia en todos los casos según el avaluó del vehículo y el modelo, por lo que debe liquidar el valor de su impuesto en la página web de la Secretaría de Hacienda.

Después de conocer la cantidad de dinero que debe pagar, tiene que tener en cuenta que hay tres opciones diferentes entre las cuales puede escoger para efectuar el pago. La primera es el costo del impuesto con el 10% de descuento, este valor tiene una fecha límite, la cual es hasta hoy a 16 de mayo del 2025 a las 11:59 p.m., en el caso de la capital del país.

El segundo será el valor del impuesto más el cargo de semaforización, pero esto no es obligatorio, por lo que usted podrá elegir si desea hacer este aporte o solo quiere liquidar el valor neto. Por última, está la cantidad que debe pagar sin descuento, después de superar la fecha límite dada por el distrito, que en este caso no va a tener ningún beneficio.

Ahora, en caso de que usted no pueda cumplir con esta obligación, debe tener presente que le va a traer graves problemas financieros, por lo que el costo del impuesto va a ir aumentando todos los días debido a los intereses. Como si esto fuera poco, si pasa un largo periodo de tiempo sin hacer el pago, lo podrán reportar antes las centrales de riesgo y su historia financiera se va a ver afectada.

También, en algunos casos, le podrán embargar su vehículo e incluso queda expuesto ante una posible inmovilización por no pagar sus obligaciones con la entidad encargada de recaudar los impuestos. A esto se suma que, en caso de que usted quiera hacer algún trámite tipo traspaso del carro, no lo podrá hacer hasta que no esté al día con sus obligaciones financieras.