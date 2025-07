Coldplay rindió gran homenaje a Ozzy Osbourne en vivo: cantaron uno de sus legendarios éxitos

Ozzy Osbourne llenó de luto al mundo del metal durante el pasado 22 de julio. El legendario vocalista de heavy metal falleció a sus 76 años de edad, en un hecho triste e histórico para la industria musical a nivel internacional.

Este cantante generó una gran cantidad de homenajes y mensajes de agradecimiento, por parte de varios famosos que aseguraron tener a este artista como inspiración.

Justamente, una de las bandas que logró estremecer a sus fans con un homenaje para Ozzy Osbourne fue Coldplay, y aquí les contamos los detalles.

Durante el transcurso del 22 de julio, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y reconocimiento.

Numerosos famosos tanto en el rock, como en el metal mostraron su cariño a un grande como Ozzy Osbourne, en su fecha de partida.

En varios perfiles se podían encontrar imágenes de este gran vocalista, seguidas de un mensaje de apoyo y reconocimiento hacia su figura.

Sin embargo, Coldplay eligió otra forma de elogiar la figura de Ozzy Osbourne, y fue en uno de sus lugares favoritos, el escenario.

La agrupación de Chris Martin se presentó justamente el 22 de julio en Nashville, Estados Unidos. Esta banda interpretó sus grandes éxitos en un amplio setlist.

Pero, para sorpresa de muchos, Coldplay incluyó en su repertorio un éxito perteneciente a la discografía de Black Sabbath.

Se trató de, nada más y nada menos, que ‘Changes’, canción dedicada exclusivamente a Ozzy Osbourne.

El público se vio notablemente emocionado, y muchos inmortalizaron este momento con sus cámaras.

Chris Martin performs Changes [Black Sabbath] in honour of The Prince Of Darkness, Ozzy Osbourne



🎥 @AHFOD22

🇺🇸 #ColdplayNashville pic.twitter.com/940gWRFqJz