¿Jujutsu Kaisen: El Tesoro Escondido tiene escena postcréditos? Esto debe saber

Desde su estreno en cines de Colombia y gran parte de Latinoamérica el pasado 14 de agosto, Jujutsu Kaisen: El Tesoro Escondido ha generado un verdadero revuelo entre los fanáticos del anime.

La cinta, que profundiza aún más en el universo creado por Gege Akutami, ha emocionado a miles de espectadores, quienes no solo esperan una gran experiencia audiovisual, sino también algún indicio sobre lo que está por venir. Como ya es costumbre con este tipo de franquicias, una pregunta no tarda en surgir: ¿hay escena postcréditos?

¿Jujutsu Kaisen: El tesoro escondido tiene escena post créditos?

Aunque muchos llegan a la sala con la esperanza de descubrir una pista escondida o una secuencia secreta al final de los créditos, lo cierto es que esta entrega no incluye una escena postcréditos como tal. Es decir, no hay un adelanto de la próxima historia, ningún cameo inesperado ni un clip extra para quienes se queden hasta que se enciendan las luces del cine.

Sin embargo, antes de que se sienta decepcionado o tome la decisión de abandonar la sala apenas termine la historia, hay algo que debe tener en cuenta. Justo después del desenlace —que corresponde al cierre visto en la segunda temporada del anime— la película ofrece un epílogo visual cargado de emoción. Es un momento especial que, aunque no forma parte de los créditos oficiales, sí funciona como una despedida visual y emocional para los personajes principales.

En esta secuencia, que adopta el formato de una presentación de diapositivas, se nos muestra a Gojo Satoru, Geto Suguru y los demás alumnos de la escuela técnica de hechicería durante su etapa escolar. Los vemos con rostros juveniles, expresiones despreocupadas y el uniforme aún intacto, como si el tiempo se hubiese congelado en una época más inocente.

Esta escena está acompañada por una versión acústica de Ao no Sumika, el tema principal de la segunda temporada del anime, lo que potencia la carga nostálgica del momento. No se trata de contenido que amplíe la narrativa, pero sí de una despedida conmovedora que resonará en los corazones de los fans.

Así que, si va a ver Jujutsu Kaisen: El Tesoro Escondido esperando alguna sorpresa final, tenga presente que el verdadero regalo emocional llega justo antes de los créditos. No hace falta quedarse hasta el final absoluto, pero tampoco conviene levantarse de inmediato. A veces, lo más significativo no está en lo inesperado, sino en lo que logra tocar fibras más profundas.