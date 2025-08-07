¿Cancelarán próximos conciertos en el Movistar Arena tras las riñas? Gerente reveló la verdad

El Movistar Arena vivió momentos de pánico durante el pasado 6 de agosto. Este ‘venue’ vivió un grave enfrentamiento entre barras bravas dentro del lugar, en la previa de lo que iba a ser un gran show por parte de Damas Gratis.

Este concierto tuvo que ser cancelado, por lo que miles de fans se perdieron la oportunidad de ver a esta agrupación, a causa de los violentos protagonistas de esta oscura noche.

El ‘venue’ sufrió graves daños en sus instalaciones, por lo que muchos se preocuparon por la posibilidad de que los próximos conciertos en este lugar sean cancelados.

¿Se cancelarán los próximos conciertos en el Movistar Arena?

Notablemente, el Movistar Arena es uno de los puntos más álgidos y claves de la industria musical en la capital del país.

Este lugar ha vivido la presencia de grandes artistas en los últimos años, los cuales han dado shows inolvidables para sus fans.

En este 2025 no ha sido la excepción, e incluso, se esperan nuevas presentaciones en lo que queda del año. Sin embargo, varios fanáticos han temido por la posibilidad de que se cancelen tras lo ocurrido el pasado 6 de agosto.

Sin embargo, en la mañana de este jueves, Luis Guillermo Quintero, gerente general del Movistar Arena reveló a W Radio lo que se plantea este escenario por el momento.

Según Quintero, por el momento el ‘venue’ se encuentra llevando a cabo un recuento de daños y de afectaciones, con el fin de poder realizar las reparaciones correspondientes.

Aun así, el gerente general del Movistar Arena aseguró que no se cancelarán los próximos conciertos, a pesar de los daños sufridos, por lo que el entretenimiento seguirá en este ‘venue’.

Cabe recordar que en lo que queda del año, este lugar podrá disfrutar de conciertos históricos, como lo es el recién anunciado show de Billy Idol, cuya fecha es para el mes de noviembre.

Se espera que en los próximos días se revelen nuevos detalles sobre estas graves riñas que afectaron al Movistar Arena, y del mismo modo, desde el ‘venue’ confían en poder solventar rápidamente los daños ocasionados.

Sin lugar a dudas, este es uno de los episodios más oscuros en la historia de los conciertos en Colombia. Aun así, la industria del entretenimiento confía en recuperarse rápidamente.