Bayern Munich vs Club Brugge: hora y dónde ver EN VIVO a Luis Díaz en la Champions League
El Bayern Munich de Luis Díaz confía en plenamente en continuar con paso fuerte por la Champions League 2025-26.
Bayern Munich vs Club Brugge será uno de los partidos principales en la jornada de Champions League de este 22 de octubre. El equipo bávaro de Luis Díaz confía plenamente en poder demostrar su poderío en este torneo europeo.
El Bayern Munich se ha demostrado como una potencia en el fútbol alemán, especialmente con su posición de líder en la Bundesliga, y entre los primeros 10 lugares en la Champions League con 6 puntos.
Este club confiará en poder asaltar la punta de esta competencia, con un trono que es ocupado por el Paris Saint-Germain. Para que no se pierda la actuación del colombiano, aquí les dejamos los detalles.
Después de una larga jornada de fecha FIFA, el fútbol de clubes vuelve, tanto con las ligas, como por supuesto, con la legendaria Champions League.
Esta competencia se vive por todo lo alto, y ya se pudo ver el pasado 21 de octubre, con varios choques que dejaron goleadas en sus resultados.
Equipos como el Arsenal, el Paris Saint-Germain o el PSV Eindhoven consiguieron victorias de manera aplastante, y este 22 de octubre podría repetirse con el Bayern Munich.
El club de Luis Díaz confía plenamente en poder imponerse con varios goles de diferencia al Club Brugge, especialmente con la posibilidad de conseguir el liderato en la tabla.
Esta clasificación marcha así por el momento:
1- Paris Saint-Germain – 9 puntos
2- Inter de Milán – 9 puntos
3- Arsenal – 9 puntos
4- Borussia Dortmund – 7 puntos
5- Manchester City – 7 puntos
6- Bayern Munich – 6 puntos
7- Newcastle – 6 puntos
8- Real Madrid – 6 puntos
9- Barcelona – 6 puntos
10- Qarabag – 6 puntos
11- PSV Eindhoven – 4 puntos
12- Tottenham Hotspur – 4 puntos
13- Olympique Marseille – 3 puntos
14- Club Brugge – 3 puntos
15- Sporting Club – 3 puntos
16- Eintracht de Frankfurt – 3 puntos
17- Liverpool – 3 puntos
18- Atlético de Madrid – 3 puntos
19- Chelsea – 3 puntos
20- Galatasaray – 3 puntos
21- Atalanta – 3 puntos
22- Napoli – 3 puntos
23- Union Saint-Gilloise – 3 puntos
24- Juventus – 2 puntos
25- Bodo/Glimt – 2 puntos
26- Pafos – 2 puntos
27- Bayer Leverkusen – 2 puntos
28- Monaco – 1 punto
29- Villarreal – 1 punto
30- Slavia Praha – 1 punto
31- Copenhagen – 1 punto
32- Olympiacos – 1 punto
33- Kairat – 1 punto
34- Benfica – 0 puntos
35- Athletic Club – 0 puntos
36- Ajax – 0 puntos
Si desea ver este partido, puede hacerlo a partir de este 22 de octubre a las 2:00 p.m. cuando alemanes y belgas choquen por la Champions League.
Para ver este partido a través de la transmisión oficial, deberá sintonizar la señal de ESPN o a través de la plataforma de streaming de Disney+.