Bayern Munich vs Club Brugge: hora y dónde ver EN VIVO a Luis Díaz en la Champions League

Bayern Munich vs Club Brugge será uno de los partidos principales en la jornada de Champions League de este 22 de octubre. El equipo bávaro de Luis Díaz confía plenamente en poder demostrar su poderío en este torneo europeo.

El Bayern Munich se ha demostrado como una potencia en el fútbol alemán, especialmente con su posición de líder en la Bundesliga, y entre los primeros 10 lugares en la Champions League con 6 puntos.

Este club confiará en poder asaltar la punta de esta competencia, con un trono que es ocupado por el Paris Saint-Germain. Para que no se pierda la actuación del colombiano, aquí les dejamos los detalles.

Vuelve la Champions League

Después de una larga jornada de fecha FIFA, el fútbol de clubes vuelve, tanto con las ligas, como por supuesto, con la legendaria Champions League.

Esta competencia se vive por todo lo alto, y ya se pudo ver el pasado 21 de octubre, con varios choques que dejaron goleadas en sus resultados.

Equipos como el Arsenal, el Paris Saint-Germain o el PSV Eindhoven consiguieron victorias de manera aplastante, y este 22 de octubre podría repetirse con el Bayern Munich.

El club de Luis Díaz confía plenamente en poder imponerse con varios goles de diferencia al Club Brugge, especialmente con la posibilidad de conseguir el liderato en la tabla.

Esta clasificación marcha así por el momento:

1- Paris Saint-Germain – 9 puntos

2- Inter de Milán – 9 puntos

3- Arsenal – 9 puntos

4- Borussia Dortmund – 7 puntos

5- Manchester City – 7 puntos

6- Bayern Munich – 6 puntos

7- Newcastle – 6 puntos

8- Real Madrid – 6 puntos

9- Barcelona – 6 puntos

10- Qarabag – 6 puntos

11- PSV Eindhoven – 4 puntos

12- Tottenham Hotspur – 4 puntos

13- Olympique Marseille – 3 puntos

14- Club Brugge – 3 puntos

15- Sporting Club – 3 puntos

16- Eintracht de Frankfurt – 3 puntos

17- Liverpool – 3 puntos

18- Atlético de Madrid – 3 puntos

19- Chelsea – 3 puntos

20- Galatasaray – 3 puntos

21- Atalanta – 3 puntos

22- Napoli – 3 puntos

23- Union Saint-Gilloise – 3 puntos

24- Juventus – 2 puntos

25- Bodo/Glimt – 2 puntos

26- Pafos – 2 puntos

27- Bayer Leverkusen – 2 puntos

28- Monaco – 1 punto

29- Villarreal – 1 punto

30- Slavia Praha – 1 punto

31- Copenhagen – 1 punto

32- Olympiacos – 1 punto

33- Kairat – 1 punto

34- Benfica – 0 puntos

35- Athletic Club – 0 puntos

36- Ajax – 0 puntos

Hora y dónde ver EN VIVO a Luis Díaz

Si desea ver este partido, puede hacerlo a partir de este 22 de octubre a las 2:00 p.m. cuando alemanes y belgas choquen por la Champions League.

Para ver este partido a través de la transmisión oficial, deberá sintonizar la señal de ESPN o a través de la plataforma de streaming de Disney+.