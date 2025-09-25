Avenged Sevenfold pospuso una de sus fechas de Latinoamérica y este es el motivo: ¿habrá cambios en Colombia?

Avenged Sevenfold es una de las bandas más importantes del heavy metal en la actualidad. Este grupo formado en 1999 y liderado por M. Shadows ha brillado por el mundo, gracias a varios éxitos brillantes y shows destacados.

Actualmente la agrupación ha demostrado su potencia de gran manera por el mundo, gracias a su tour ‘Life is but a Dream’, con el cual llegará a Sudamérica muy pronto.

Sin embargo, esta gira sufrió un pequeño inconveniente, por lo que debieron posponer uno de sus shows en el continente, y aquí les contamos.

Avenged Sevenfold pospuso uno de sus shows en Sudamérica

El metal progresivo cuenta con una amplia cantidad de referentes en el mundo, y un claro ejemplo de ello es, sin dudas, Avenged Sevenfold.

Esta banda ha sido capaz de conseguir una cantidad enorme de fanáticos, a partir de éxitos legendarios para el género.

La pasión por esta banda se ha demostrado de gran forma en el tiempo reciente, gracias a su tour que ha conseguido buena cantidad de ventas en el continente.

La banda programó el tour con fechas en Buenos Aires, Santiago de Chile, Curitiba, Sao Paulo, Bogotá, Ciudad de México y San Juan.

Esta gira comenzaría en Argentina, sin embargo, su desarrollo tuvo que sufrir un importante cambio, según reveló la banda.

A través de sus redes sociales, Avenged Sevenfold reveló que a causa de motivos de salud, la agrupación debió modificar su fecha en Argentina para el 30 de septiembre.

Originalmente este tour comenzaría este 25 de septiembre, pero la espera deberá ser un poco más larga. Esto, por supuesto, preocupó a los fanáticos de la banda, pero todo indicaría que este show podrá realizarse sin problema.

¿Habrá cambios en Colombia?

Claramente, esta noticia preocupó a varios seguidores en Colombia, quienes sueñan con ver por primera vez a la banda en el territorio.

Sin embargo, al menos por el momento, la fecha de Avenged Sevenfold en Colombia se llevaría a cabo en total normalidad sin cambios en su programación.

Con este cambio, el tour de la banda por Sudamérica se plantea de la siguiente manera: