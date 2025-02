Así sonaba la banda ‘Sombrero Verde’ antes de llamarse Maná: sacaron un álbum

Maná ha sido una de las bandas de rock en español más influyentes en toda latinoamérica, se podría decir que su trayectoria dio inicio al rock en español. Su aporte en el rock los ha llevado a conseguir grandes premios en los Latin Grammy, World Music Award, Grammy, Billboard entre otros. Sin embargo, lo que pocos conocen es que la banda empezó con un nombre diferente al que tienen hoy en día, los ‘Green Hat’ (sombrero verde)

La banda se conformó en 1978 en medio de bares y cantinas, cuando el rock en español aún no estaba presente en México. Influenciados por el estilo inglés se dedicaban a interpretar canciones de bandas como:The Beatles, Led Zeppelin, The Police, The Rolling Stones, entre otras.

The Green Hat Spies fue el nombre con el que inició la banda, con el tiempo se abrevió a Green Hat y debido a la barrera de idiomas, muy presente en la época, decidieron cambiar su nombre a Sombrero Verde con el fin de llegar mejor a su público latino. La banda también deseaba poder cantar rock en su propio idioma, así que comenzaron en 1980 el proceso de producir música español.

Sombrero Verde fue el primer álbum de estudio lanzado en 1981 por Fher Olvera, Gustavo Orozco, Juan, Ulises y Abraham Calleros. Tenía canciones como: ‘Vampiro’, ‘Long Time’, ‘Despiértate’, pero por el bajo conocimiento del género en la época el álbum no tuvo éxito.

Dos años después, en 1983 sacaron su segundo álbum, ‘A tiempo del rock’, que contenía canciones como: ‘Hechos nada más’,‘Laura’, ‘Me voy al Mar’; que tampoco tuvo gran éxito.

RECONSTRUYENDO EL ESTILO

Debido al bajo éxito de la banda varios integrantes decidieron abandonar y perseguir otras metas. Abraham Calleros, baterista, dejó la banda en 1984 para seguir su carrera en Estados Unidos. Gustavo Orozco, cantante, también dejó en 1986 la agrupación para continuar con sus estudios académicos, la banda decidió publicar en el periódico la vacante de baterista al cual respondió al llamado el colombo-cubano Alex González.

Al quedar la banda como un cuarteto, Fher decidió dar por terminado a Sombrero Verde y reestructurar la agrupación con el fin de darle un nuevo aire y ritmo. Influenciados por sus raíces latinas decidieron reestructurar su música con una fusión de rock y pop, con el fin de que el público se sintiera más conectado.

En 1987, la banda cambió su nombre a Maná, que su significado en polinesio habla de energía positiva, así mismo lanzaron su primer álbum que llevaba el mismo nombre de la banda. Fernando Olvera como vocalista, los hermanos Calleros: Ulises Calleros a la guitarra y Juan Calleros en el bajo dejando en la batería a Álex González. Aprovechando el auge del rock que las discográficas habían traído a México con el fin de que los jóvenes adoptaran ese nuevo estilo, con el cual lograron el gran éxito que tienen hoy en día.