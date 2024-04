Ozzy Osbourne sí, Oasis no: Estos son los nuevos integrantes del Salón de la Fama del Rock

Archivado en: • •

El Salón de la Fama del Rock & Roll es un espacio de reconocimiento para históricos cantantes y bandas del género. Para muchos artistas, ser aceptados en este templo del rock es la culminación perfecta de su carrera.

Es por ello que año tras año, con cada nominación, los artistas se llenan de entusiasmo por ver si finalmente su trayectoria será premiada con este logro.

Quienes deciden otorgar este hito o negarlo son miles de artistas, historiadores y miembros de la industria de este género, mediante votaciones reñidas.

En el caso de este 2024, las nominaciones al Salón de la Fama habían sido anunciadas hace pocos meses, en una lista reconocida lista que contaba con la presencia de estos artistas:

Aunque para muchos es un halago, Liam Gallagher, integrante de Oasis, no recibió bien esta nominación.

Gallagher a través de su cuenta de Twitter alegó que no necesitaba este reconocimiento: «A la mierd4 el Salón de la Fama del Rock N’ Roll, está lleno de imbéciles» trinó el artista.

Fuck the Rock n Roll hall of fame its full of BUMBACLARTS LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) February 12, 2024