Así puede convertir sus fotos favoritas en animes al estilo de ‘Studio Ghibli’ GRATIS

En los últimos días, una nueva tendecia viral se tomó las redes sociales, pues millones de usuarios han compartido versiones anime de sus propias fotos, transformadas con un estilo visual que recuerda a las películas de Studio Ghibli.

Este fenómeno se ha tomado plataformas como X (antes Twitter), Instagram, Facebook y TikTok, donde las personas muestran sus mejores fotos convertidas en ilustraciones al mejor estilo de «El viaje de Chihiro» o «Mi vecino Totoro».

Estas imágenes, que ya son tendencia en todas las redes sociales, se pueden obtener gracias a la inteligencia artificial. A pesar de que Hayao Miyazaki, cofundador de Studio Ghibli, siempre expresó su escepticismo respecto al uso de IA en el arte, esto no ha impedido que los fanáticos exploren nuevas formas de editar sus imágenes con esta tecnología.

Herramientas como DALL·E, integradas en plataformas como ChatGPT de OpenAI, permiten a los usuarios cargar sus fotos y transformarlas con distintos estilos gráficos. Aunque no existe una opción directa que diga «estilo Ghibli», con las instrucciones adecuadas es posible lograr resultados muy similares a los de los personajes del estudio japonés.

