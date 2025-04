¿Qué significa ‘Ob-La-Di, Ob-La-Da’?  La canción de The Beatles que fue un éxito comercial

The Beatles, la banda más influyente de la historia de la música, ha dejado un legado imborrable con un sinfín de canciones que marcaron generaciones. Entre ellas, «Ob-La-Di, Ob-La-Da», una pieza del icónico White Album lanzado en 1968, que fue reconocida por la ciencia como la canción pop más perfecta.

Un estudio realizado por el Instituto Max Planck en Alemania analizó 80.000 progresiones de acordes de 700 canciones grabadas entre 1958 y 1991. La investigación reveló que la progresión armónica de «Ob-La-Di, Ob-La-Da» es la más equilibrada en cuanto a sorpresa y previsibilidad, lo que genera un placer auditivo inigualable.

Más allá de este reconocimiento científico, la canción fue un éxito comercial en su momento. Aunque no alcanzó la popularidad de otros temas del cuarteto de Liverpool, «Ob-La-Di, Ob-La-Da» logró posicionarse en el primer lugar de las listas musicales en países como Australia, Japón, Nueva Zelanda, Alemania, Austria y Suiza. Además, en el Reino Unido, superó las 200.000 copias vendidas, consolidándose como un himno pegajoso e inolvidable.

El significado detrás de «Ob-La-Di, Ob-La-Da» de The Beatles

Uno de los aspectos más intrigantes de esta canción es su título, una expresión que Paul McCartney tomó de un amigo nigeriano llamado Jimmy Scott. Según el bajista de The Beatles, Scott solía decir la frase «Ob-La-Di, Ob-La-Da, life goes on, bra» en los clubes de Londres, y McCartney quedó fascinado con su sonido.

“Tenía un amigo llamado Jimmy Scott, un conguero nigeriano al que conocía de los clubes de Londres. Tenía algunas expresiones, una de las cuales era: ‘Ob la di ob la da, life goes on, bra’. Me encantaba esa expresión. Me sonaba a filósofo. Era un tipo genial y le dije: ‘Me gusta mucho esa expresión y estoy pensando en usarla’. Más tarde le envié un cheque en reconocimiento, porque, aunque yo había escrito toda la canción y él no me ayudó, era su expresión”, reveló McCartney en Anthology.

A lo largo de los años, algunos investigadores intentaron encontrar un significado más profundo en la expresión y concluyeron que, en urhobo (un idioma del sur de Nigeria), podía traducirse como «La vida continúa».

Sin embargo, según el propio Paul, no era más que una expresión coloquial de Scott. De hecho, en el documental Anthology, McCartney reveló que, aunque escribió toda la canción por su cuenta, decidió enviarle un cheque a su amigo en reconocimiento por haberle inspirado el título.