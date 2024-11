Lo ha estado haciendo mal: experta explica la forma correcta de comer buñuelos en Navidad

Diciembre está a la vuelta de la esquina y con ello empiezan a llegar el sinfín de celebraciones propias de esta temporada del año. Entre las más destacadas se encuentran las novenas, en las que las familias se suelen reunir para orar, compartir un rato ameno y comer natilla y buñuelos, un plato típico de esta época.

Comer buñuelos en diciembre se ha convertido en toda una tradición para los colombianos. Cada año, con la llegada del último mes, las familias empiezan a realizar sus recetas para compartir dicho ‘manjar’ durante las novenas y la celebración de la noche de Navidad.

Con el pasar de los años, los buñuelos se han convertido en un símbolo de tradición propio de la temporada navideña. Este plato típico, junto a la natilla, no puede faltar durante las reuniones familiares que se realizan durante dicha temporada.

Aunque los buñuelos son uno de los platos típicos más consumidos por los colombianos y más en esta temporada decembrina, pocos conocen cómo se debe comer realmente este alimento. Al respecto, Carmiña Villegas, experta en temas de etiqueta y protocolo.

¿Cómo se deben comer los buñuelos?

Al ser uno de los alimentos más consumidos en diciembre, la creadora de contenido Carmiña Villegas realizó un video en el que reveló la forma correcta de comer buñuelos. Para ello, hay que tener en cuenta el tamaño de este, si es pequeño o grande.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que se debe tener una servilleta para limpiar los residuos que queden luego de probar un bocado. Por otro lado, Carmiña explicó que los buñuelos pequeños se pueden comer en uno o dos bocados, pero sí son grandes, se deben comer de una forma especial.

“Primero tomo la servilleta, pero no para envolverlo y quitarle la grasa, sino para limpiarse las comisuras de la boca. No trates de meterte todo el buñuelo a la vez y tampoco des mordiscos tan grandes. Mi recomendación es que con la mano derecha lo troces y te vayas llevando a la boca pequeños bocados. Esta forma te ayudará a no llenarte los labios de grasa”, explicó la experta en etiqueta y protocolo.