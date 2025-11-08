Las tres canciones de rock perfectas para escuchar en los días tristes; November Rain de Guns N’ Roses entre ellas

Hay canciones de rock para todos los gustos, por lo que aunque pocas personas lo crean hay algunas felices, tristes, de amor, desamor, entre otras que van a marcar la diferencia. Por eso, en esta oportunidad le presentamos cuáles son esas canciones perfectas que puede escuchar en los días grises y que sin duda podrían ayudarlo a sentir un poco mejor.

Se trata de tres sencillos muy reconocidos que aunque muchas personas conocen y quizás han escuchado en varias oportunidades, nunca habían entendido todo lo que hay detrás de cada uno de ellos. Incluso, hay quienes dicen que en varias oportunidades. Son en total tres canciones que fueron lanzadas hace varios años, son conocidas por sus letras llenas de tristeza, pero que en realidad, podrían ayudarlo a sentir algo mejor.



Tres canciones de rock perfectas para escuchar en días tristes

“November Rain” – Guns N’ Roses: Esta banda ha hecho historia con todas sus canciones, por lo que hace varios años hicieron el lanzamiento oficial de esta canción que sin duda logró marcar la historia del rock en todo el mundo.

Tiene una duración de un poco más de nueve minutos y habla de amor, tristeza, pero también de las dificultades que sin duda se tienen que aprender a superar todos los días.

“Candle in the Wind” – Elton John: Una canción de rock de los años 70 que sin duda logró conquistar el corazón de cientos de personas en todo el mundo. Dicen que fue dedicada a Marilyn Monroe y habla sobre toda la tragedia que tuvo que vivir esta mujer durante varios años de su vida, terminando con un desenlace que nadie se imaginaba.

Por lo que dicen que es perfecta para reflexionar en esos momentos oscuros de la vida que nadie se espera.

“Wish You Were Here” – Pink Floyd: Una canción que emana la tristeza y la nostalgia, se dice que fue dedicada a Syd Barrett, quien fue el fundador de la banda hace varios años.

Habla sobre lo complejo que puede ser estar en un mundo presente en un momento en donde la salud mental no está del todo bien, es nostálgica, pero lo hará reflexionar sobre lo importante de valorar la vida.