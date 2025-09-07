Así puede compartir en redes sus escenas favoritas de series y películas de Netflix

Netflix, una de las plataformas de streaming más populares del mundo y en Colombia, continúa ampliando sus servicios para que sus suscriptores disfruten y compartan contenido. Con millones de usuarios activos a nivel global, la compañía busca que ver series y películas sea una experiencia cada vez más interactiva.

Con este objetivo, la plataforma lanzó “Momentos”, una herramienta disponible en su aplicación móvil que permite guardar y compartir fragmentos de las escenas favoritas de cualquier producción del catálogo. La función ya está disponible para usuarios de iOS y Android.

Le puede interesar: Los códigos secretos de Netflix que le pueden permitir acceder a categorías ocultas de anime: pocos los conocen

Con esta nueva función, Netflix quiere que sus usuarios puedan guardar esos momentos que más les gustan y volver a verlos cuando quieran. Así, si una escena lo hizo reír, llorar o lo dejó sorprendido, ahora podrá compartirla fácilmente con sus amigos y familiares en redes sociales, para que ellos también la disfruten.

Cómo funciona “Momentos” de Netflix

El uso de la función es sencillo. Mientras ve una serie o película en la aplicación móvil de Netflix, solo debe seguir estos pasos:

Localice la escena que quiere guardar. Pulse el botón “Momentos” en la parte inferior de la pantalla. El clip se guardará automáticamente en la pestaña Mi Netflix. Si lo desea, puedes volver a ver la escena en cualquier momento o iniciar la reproducción del episodio desde ese punto exacto. Para compartirlo, seleccione la opción de enviar el clip a través de historias de Instagram, Messenger de Facebook, X o WhatsApp.

Mire también: Este es el anime imperdible que está en Netflix y que ganó premio a mejor película del año

Además, la última actualización permite elegir no solo el inicio, sino también el final del fragmento, de modo que el clip incluya exactamente la parte que se quiere compartir.

Esta herramienta ya ha sido ampliamente utilizada por los usuarios y se ha viralizado. De hecho, hasta el momento, la escena más compartida en redes sociales es la de la película animada ‘Las guerreras K-pop’, correspondiente al debut musical de los Saja Boys con el tema Soda Pop.