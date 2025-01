Este es el verdadero lugar que aparece en la portada del disco ‘Animals’ de Pink Floyd

Pink Floyd es considerada como una de las bandas más icónicas e influyentes de todos los tiempos. Durante su trayectoria musical, la agrupación construyó un gran legado que incluyó canciones que se convirtieron en clásicos atemporales.

La banda británica se convirtió en un referente del rock progresivo, gracias a su capacidad para mezclar letras profundas con complejas composiciones instrumentales. Con discos como The Dark Side of the Moon y Wish You Were Here, Pink Floyd redefinió el concepto del álbum como una experiencia artística completa.

Le puede interesar: El disco de Pink Floyd que no debió ser publicado, según Roger Waters ¿Por qué?

En 1977, la banda lanzó Animals, un álbum conceptual que marcó un giro en su sonido y contenido temático. Inspirado en la novela ‘Rebelión en la granja’ de George Orwell, este disco presentó una crítica al capitalismo y a las divisiones de clase.

Animals se destaca no solo por su contenido musical, sino también por su portada, que se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de la historia del rock. Este álbum representó una nueva faceta de Pink Floyd, caracterizada por letras más directas y una producción que fusionaba sonidos industriales con melodías progresivas.

📱Vea más noticias en nuestro canal de WhatsApp, en el siguiente link📱

El edificio que aparece en la portada de ‘Animals’ de Pink Floyd

La portada del disco, diseñada por el grupo gráfico Hipgnosis y basada en una idea de Roger Waters, muestra una enorme fábrica con un cerdo infable flotando entre las chimeneas. Esta imagen no solo recuerda los temas de la obra de Orwell, sino que también simboliza la crítica al capitalismo y la deshumanización provocada por las estructuras de poder.

La central eléctrica que aparece en la portada es la Battersea Power Station. Construida entre 1929 y 1955, esta estructura abastecía de electricidad al 20% de Londres durante su apogeo. Antes de su aparición en el disco de Pink Floyd, el edificio ya había sido utilizado para fines culturales cuando apareció en la película Help! de The Beatles, en 1965.

Mire también: 5 canciones de rock que han sido censuradas en algún país; Pink Floyd en la lista

La elección de Battersea Power Station no fue casual. Para Waters, que vivía cerca del edificio, este representaba el poder del capitalismo industrial, un tema central en Animals. Con su imponente arquitectura y su simbolismo, la portada del disco logró capturar la esencia del álbum, consolidándolo como una obra maestra tanto musical como visual.