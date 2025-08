¿Cuál es la mejor intro en la historia del rock? La IA no dudó y dejó respuesta polémica

El rock se ha convertido en uno de los géneros más brillantes de la industria musical. Este estilo sonoro ha sido capaz de marcar varias generaciones, a partir de artistas constructores de éxitos históricos e inolvidables.

Claramente, componer un himno del rock no posee una fórmula infalible. Sin embargo, una canción incluye varios elementos que son claves.

Más noticias: Van Halen, The Clash y más: el festival de rock con mayor asistencia en la historia ¿Cuál fue?

El primero de ellos es por supuesto el ‘riff’, además de los infaltables solos de guitarra. Aunque, para muchos, una parte de gran importancia de estas canciones es la intro.

¿Cuál es la mejor intro del rock?

Los primeros segundos de una canción pueden ser claves para su éxito. Si bien un éxito requiere brillo en su composición de principio a fin, el comienzo debe resaltar.

Esto permite llamar la atención del oyente, y lograr que su atención se quede con la duración entera de la canción.

Muchos himnos han conseguido una maestría total en este apartado, como es el caso de canciones como ‘Sweet Child O’ Mine’ o ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’.

Sin embargo, en este caso concreto hablaremos de un éxito en particular que sería mencionado como la mejor intro en la historia del rock.

Por supuesto que esto se trata de una decisión compleja, especialmente por la amplia variedad de canciones que posee este género.

Más noticias: Las mejores 10 bandas de metal de la historia, según encuesta hecha por Rolling Stone

Aun así, para dar una respuesta concreta, hemos optado por consultar a la IA, la cual escogió una intro en particular.

Se trató de, nada más y nada menos que, ‘Smoke on the Water’, una de las canciones más brillantes del catálogo de Deep Purple.

Este éxito tiene uno de los ‘riffs’ más populares del rock, lo que ha hecho que, para muchos, su ritmo sea inolvidable.

Deep Purple conquistó a miles de fanáticos en el mundo gracias a esta composición, e incluso, es el éxito predilecto para muchos a la hora de hablar de la mejor canción del rock.

Del mismo modo, Gemini, la IA de Google, destacó otros éxitos con canciones brillantes. Algunas de ellas fueron ‘Whole Lotta Love’ de Led Zeppelin, ‘Stairway to Heaven’ de la misma banda, y ‘Shine On You Crazy Diamond’ de Pink Floyd.

Claramente, esto genera polémica, en especial por la forma en que se han excluido otros éxitos. Algunos casos fueron ‘Hotel California’ de The Eagles o ‘Gimme Shelter’ de The Rolling Stones.

Aun así, la realidad es que cada uno de estos éxitos presenta intros inolvidables.