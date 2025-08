Noel Gallagher reveló cuál es el género musical que más odia; no es el reguetón

Noel Gallagher es una de las figuras más conocidas del rock británico. Como guitarrista y principal compositor de Oasis, escribió algunas de las canciones más populares de los años 90 como Wonderwall o Don’t Look Back in Anger. Junto a su hermano Liam, marcó a toda una generación con su música.

A pesar de los conflictos que llevaron a la separación de la banda en 2009, los hermanos Gallagher dejaron de lado sus diferencias y regresaron a los escenarios tras más de 16 años de haberse separado.

Bajo el nombre de “Oasis Live ’25”, Noel y Liam Gallagher volvieron a cantar juntos y actualmente se encuentran de gira. El tour inició el pasado 4 de julio en Cardiff, Gales y se extenderá por otros países como Estados unidos, Australia, Argentina y México.

El género musical que Noel Gallagher no soporta

Noel Gallagher no solo es reconocido por su talento como compositor y guitarrista, sino también por sus opiniones que suelen causar polémica. A lo largo de su carrera ha criticado a varios artistas y géneros musicales, y hay uno en particular que no logra aceptar. Se trata del jazz.

Aunque muchas personas lo consideran uno de los géneros más influyentes y respetados, para Noel no tiene sentido. En distintas entrevistas, ha dejado claro que no lo disfruta y que, incluso, lo considera molesto.

“Un club de jazz es como ver a cuatro personas tocando canciones diferentes al mismo tiempo. Todos disfrutan más que el público, y lo llaman jazz”, dijo en una entrevista. También mencionó que, a pesar de tener un gusto musical amplio, no logra entender ni conectar con este estilo.

Para Gallagher, la improvisación característica del jazz simplemente suena como un caos disfrazado de arte. Aunque ha intentado escucharlo y comprenderlo, dice que no le gusta en lo absoluto.