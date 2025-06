Estas son las 5 ‘peores’ canciones de Guns N’ Roses según la inteligencia artificial

Guns N’ Roses es sin lugar a duda una de las bandas más importantes en la historia del rock. Formada en Los Ángeles en 1985, el grupo alcanzó el éxito de forma rápida gracias a sus canciones, sus espectáculos en vivo y a un estilo único.

A lo largo de los años, Guns N’ Roses ha influido en varias generaciones de músicos y de fans en todo el mundo, demostrando que el rock sigue muy vivo a pesar de las modas y los nuevos géneros musicales.

Le puede interesar: Ni Metallica ni Guns N’ Roses: Tour concierto de rock más largo de la historia según Récord Guinness

Con discos como Appetite for Destruction (1987), Use Your Illusion I y II (1991) o Chinese Democracy (2008), Guns N’ Roses se consolidó como un nombre indispensable en el rock, alcanzando millones de copias vendidas y llenando los estadios más importantes a nivel mundial.

Éxitos como “Sweet Child O’ Mine”, “Welcome to the Jungle” o “November Rain” siguen sonando en la radio, en los espacios en vivo y en las plataformas de música, demostrando que, pese al paso del tiempo, la banda de Axl Rose es un gran referente dentro del rock.

Las 5 peores canciones de Guns N’ Roses

A pesar de tener un extenso repertorio lleno de éxitos, la agrupación de hard rock también tiene algunos temas que, según la inteligencia artificial, no están a la altura de sus mejores trabajos. Esto ha dado lugar a discusiones y a diferentes posiciones de los seguidores de la banda.

Mire también: La canción que Guns N’ Roses vetó por completo de sus conciertos: la razón es polémica

A continuación, un listado con 5 de sus peores canciones según la inteligencia artificial, que se basó en ciertas opiniones de críticos y fans.

1. My World (de Use Your Illusion II, 1991) — Una pieza experimental que muchos creen que fue un paso en falso.

2. Shotgun Blues (de Use Your Illusion II) — Genérica y sin fuerza comparada con el resto del álbum.

3. Get in the Ring (de Use Your Illusion II) — La furia sin substancia; más un rant que una canción.

4. Silkworms (más conocida posteriormente como “ABSUЯD”) — Un estilo electrónico que deja perplejos a muchos seguidores.

5. Riad N’ The Bedouins (de Chinese Democracy) — Aunque tiene fuerza, suele quedar abajo en el ranking de los fans debido a una estructura confusa y falta de gancho.