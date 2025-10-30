4 miniseries para maratonear mientras está de viaje; imperdibles
Le compartimos las mejores miniseries para que disfrute durante un viaje.
Viajar es uno de los placeres más gratificantes de la vida, ya sea en familia, con amigos o en solitario. Y aunque los trayectos largos pueden parecer eternos, se convierten en el momento perfecto para desconectarse del ruido y sumergirse en una buena historia.
Las miniseries son la compañía ideal para esos viajes: cortas, intensas y fáciles de seguir, hacen que las horas pasen volando mientras disfruta de cada episodio desde el asiento del avión, el bus o el tren.
4 miniseries para disfrutar mientras viaja
The Underground Railroad – Prime Video
Una miniserie basada en la novela de Colson Whitehead. Es la historia de una joven esclava que escapa a través de una red clandestina hacia la libertad. El realismo y el simbolismo son de los momento clave para estas.
Es una producción de alto impacto emocional. Con un total de 10 capítulos, esta miniserie es perfecta para disfrutar en viajes largos o varios trayectos.
El inocente – Netflix
Esta miniserie es perfecta para los amantes del suspenso. Con un total de 8 capítulos, narra la historia de un hombre que intenta rehacer su vida luego de un trágico accidente, hasta que un secreto de su pasado sale a la luz y amenaza con destruir todo lo que ha construido.
Cadaveres – Netflix
Esta propuesta mezcla crimen, ciencia ficción y viajes en el tiempo. Es una miniserie con una trama para aquellos que les gusta ver algo diferente y entretenido. Esta miniserie cuenta con un total de 8 capítulos, una historia de 4 detectives de distintas épocas que investigan el mismo asesinato, descubriendo una conspiración que atraviesa siglos.
The Woods – Netflix
A diferencia de las otras series este es un thriller lleno de misterio y emociones. Con 6 capítulos, un fiscal se enfrenta a un caso sin resolver de su pasado que ocurrió en un campamento de verano. Esta basada en una de las novelas de Harlan Coben, combina drama, nostalgia y giros inesperados que lo dejaran son ganas de despegarse de la pantalla.
Escrito por: Stefania Torres