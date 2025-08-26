Tecnología

Créditos: Subway Surfers / N.O.V.A. Legacy

Juegos gratis para instalar en Android y jugar sin internet: IA analizó los mejores

La inteligencia artificial reveló algunos de los mejores juegos que se pueden disfrutar en el celular sin necesidad de estar conectado a internet.

Indira Córdoba

En los últimos años, los juegos para celulares se han convertido en una de las formas de entretenimiento más populares en todo el mundo. La facilidad para descargarlos, la variedad de géneros disponibles y la posibilidad de jugar en cualquier momento y lugar han hecho que millones de personas dediquen parte de su tiempo libre a jugar desde el celular.

Ya sea en el transporte público, en la sala de espera de una cita o simplemente para relajarse en casa, muchos usuarios encuentran en su celular una plataforma ideal para disfrutar de juegos de aventuras, resolver acertijos, competir en carreras o poner a prueba sus habilidades.

Si bien algunos títulos requieren compra previa o estar conectado a internet constantemente, también existen juegos gratuitos que se pueden descargar y disfrutar en modo offline, perfectos para momentos en los que no tenemos acceso a internet.

Mejores juegos para el celular sin internet

A continuación, una lista elaborada por inteligencia artificial con juegos que puede instalar gratis en su dispositivo Android y disfrutar sin necesidad de estar conectado a internet:

  1. Fallout Shelter – Estrategia y simulación en la que debe administrar un refugio subterráneo, cuidar a sus habitantes y mantenerlos a salvo de los peligros del exterior.
  2. Subway Surfers – Clásico juego de carrera infinita en el que esquiva trenes y obstáculos mientras intenta recorrer la mayor distancia posible.
  3. The Sims FreePlay – Simulador de vida en el que puede crear personajes, diseñar hogares y desarrollar historias a su propio ritmo.
  4. N.O.V.A. Legacy – Shooter en primera persona ambientado en un mundo futurista, con misiones de combate y acción continua.
  5. Alto’s Odyssey – Aventura visual en la que recorre paisajes desérticos deslizándose por dunas, realizando trucos y descubriendo secretos.
  6. The Battle of Polytopia – Juego de estrategia por turnos en el que lidera una tribu para conquistar territorios y expandir tu dominio.
  7. Traffic Rider – Simulador de conducción de motos en primera persona, con la adrenalina de esquivar vehículos en carreteras interminables.
  8. The Room Three – Aventura de puzles en la que debe manipular objetos y resolver enigmas para avanzar en una historia misteriosa.
  9. Hungry Shark World – Acción bajo el agua controlando a un tiburón que debe alimentarse para sobrevivir y crecer.
  10. Duet – Juego minimalista que combina reflejos y estrategia, controlando dos esferas para sortear obstáculos en movimiento.

