3 canciones de rock con los gritos más memorables de la historia; Guns N’ Roses en la lista

Los gritos en el rock son una parte esencial del género porque son una forma de expresar las emociones de manera más intensa. Desde sus orígenes, el rock ha sido un espacio para liberar los sentimientos fuertes como la rabia, la frustración o la euforia. Son una forma de transmitir lo que siente de una manera directa, algo que una voz limpia o controlada no siempre logra. Aquí le recordaremos cuáles son esos gritos que quedan guardados para la historia.

Cuando un cantante grita, no solo está elevando el volumen, sino también mostrando una vulnerabilidad y una fuerza emocional que conectan profundamente con el oyente. En este sentido, gritar en el rock no es solo una técnica vocal, sino una declaración de libertad y honestidad emocional.

Canciones de rock con los gritos más memorables de la historia

‘Helter Skelter’ – The Beatles

Es una de las piezas más agresivas y caóticas del grupo, y suele considerarse una de las precursoras del hard rock e incluso del heavy metal por su sonido distorsionado, su energía desbordante y su forma vocal casi gritante. Escrita por Paul McCartney, surgió de su deseo de crear algo más ruidoso y salvaje, con gritos inmensos que quedan para la historia. El tema sigue siendo un hito del rock por su crudeza, potencia y espíritu rebelde.

‘Welcome to the Jungle’ – Guns N’ Roses

Es uno de los temas más emblemáticos del rock de los años 80 y un claro ejemplo del estilo crudo, salvaje y callejero que definió a la banda. Musicalmente, combina guitarras potentes, un ritmo acelerado y los gritos intensos de Axl Rose, que transmiten la sensación de peligro y adrenalina que evoca la “jungla”. Se convirtió en un himno del hard rock, famoso por su energía feroz y su autenticidad.

‘Painkiller’ – Judas Priest

Es una de las piezas más potentes e icónicas del heavy metal. Es muy conocida por su velocidad extrema, sus guitarras afiladas y la impresionante voz aguda y desgarradora de Rob Halford, quien hizo su primer grito en ‘Painkiller’. Los gritos agudos de Halford son un símbolo de fuerza y dominio vocal, mientras que el sonido general del tema influyó profundamente en subgéneros posteriores como el speed metal y el power metal.