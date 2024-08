Slash conmueve las redes sociales con su mensaje de despedida a Aerosmith ¿Qué dijo?

Archivado en: • •

Saul Hudson, conocido mundialmente como Slash, es una figura legendaria en el mundo del rock. Con su distintivo sombrero de copa y su estilo inconfundible en la guitarra, ha dejado una huella imborrable en la música.

Su estrellato despegó con Guns N’ Roses, la banda que revolucionó el rock en los años 80 y 90. Hits como “Sweet Child o’ Mine” y “November Rain” son testimonio de su maestría en la guitarra. La influencia de Slash es tan profunda que ha sido homenajeado por varios de sus colegas en la industria.

Recientemente, Slash rindió tributo a Aerosmith en sus redes sociales. El guitarrista expresó su gratitud a la banda con un mensaje que refleja el profundo respeto que le tiene: “Solo quería tener un momento para dar las gracias a Aerosmith por todo. Sin esta banda, nada de esto habría sido posible”. Este reconocimiento llega en un momento crítico para Aerosmith, que ha anunciado su despedida definitiva de los escenarios.

El impresionante legado de Aerosmith

La noticia de la retirada de Aerosmith ha conmocionado al mundo del rock. La banda, formada en Boston en 1970, ha anunciado el fin de su carrera tras casi 55 años de éxito. Aerosmith ha vendido más de 150 millones de discos a nivel mundial y ha sido una piedra angular en el desarrollo del rock. La noticia ha sido recibida con gran tristeza por muchos, incluidos artistas como Brian May de Queen, que han expresado su pesar por la partida de esta icónica banda.

Una de las actuaciones más memorables de Aerosmith es la que ofrecieron el 16 de agosto de 1974 en The Midnight Special, donde interpretaron el clásico “Train Kept A-Rollin”. Esta presentación, parte de su álbum ‘Get Your Wings’, es un ejemplo del impacto duradero de la banda y su capacidad para cautivar al público incluso décadas después de su lanzamiento, razón suficiente para que Slash enviara su mensaje de agradecimiento y despedida utilizando este show.

La despedida de Aerosmith marca el fin de una era significativa en la música rock. Con una trayectoria que abarca más de medio siglo, la banda ha sido una fuerza transformadora en el género. Aunque su retirada es un motivo de tristeza, también es una oportunidad para celebrar su impresionante legado.