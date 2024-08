La canción de Aerosmith que se volvió un ícono de ‘Armageddon’: ¿la recuerda?

Archivado en: •

Aerosmith es una de las bandas más emblemáticas del hard rock que marcó la historia con sus canciones y también con la privilegiada voz de Steven Tyler. La agrupación anunció su retiro de los escenarios el pasado viernes 2 de agosto y por eso, recordamos uno de los momentos más importantes de la banda con ‘I Don’t Want to Miss a Thing’ en ‘Armageddon’.

Una de las canciones más reconocidas de Aerosmith es ‘I Don’t Want to Miss a Thing’, hizo parte de la cinta dirigida por Michael Bay ‘Armageddon’ en 1998, convirtiendo a esta balada no solo en un clásico de la discografía de la banda, sino de la música en general.

La película se convirtió en un ícono debido a la recordación que generaría la intervención de Aerosmith con ‘I Don’t Want to Miss a Thing’, que describe perfectamente el sentimiento y profundo deseo de permanecer al lado de la persona que uno ama. A pesar de que el romanticismo es clave, este film también narra la acción a través de una trama en la que un grupo de perforadores de petróleo que son reclutados por la NASA para destruir un asteroide que amenaza con chocar con la Tierra.

La importancia de la canción en la trayectoria de la banda.

Sin lugar a dudas, a pesar del posicionamiento que Aerosmith ya mantenía previo a la llegada de esta canción, escrita por la reconocida compositora Diane Warren; su intervención en la película fue clave para presentarse ante una nueva generación de fans, asegurando su lugar en la historia de la música. Su mezcla única de hard rock y baladas emocionales ha permitido a la agrupación mantenerse relevante a lo largo de las décadas, convirtiéndolos en una de las bandas de rock más queridas y respetadas de todos los tiempos.

¿Dónde verla?

La colaboración entre Aerosmith y ‘Amageddon’ creó una sinergia perfecta, fusionando música y cine de una manera que pocos han logrado. Esta canción sigue siendo un testimonio del poder emotivo de la música y su capacidad para enriquecer las experiencias cinematográficas. Cabe anotar que esta película cuenta un gran elenco que incluye a grandes del cine como; Bruce Willis, Ben Affleck y Liv Tyler, (hija de Steven Tyler), lo que la convirtió en uno de los éxitos más taquilleros de la década y catapultó a la banda a nuevas alturas de popularidad, recibiendo múltiples reconocimientos tales como su aparición en la lista Billboard Hot 100 e incluso una nominación a los Oscars.

La cinta aún está disponible en DISNEY + así que la invitación es a que destape el baúl de los recuerdos y disfrute de esta joya del cine.

Por: Emily Camargo