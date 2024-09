Video: HBO lanzó un nuevo tráiler de la temporada 2 de la serie de ‘The Last Of Us’

Archivado en: • •

The Last Of Us es sin dudas, una de las franquicias más reconocidas, no solo para los ‘gamers’, sino también para los amantes de las series. Desde que esta historia fue llevada a la pantalla chica, su éxito ha sido rotundo.

HBO ha logrado una adaptación que si bien para algunos ‘gamers’ ha sido un poco extraña, otros la han halagado, y la consideración sumamente fiel.

Del mismo modo, para los amantes de la serie y las películas esta producción tiene varios atractivos, como lo es por ejemplo, la actuación de Pedro Pascal.

La segunda temporada de The Last Of Us

En las últimas horas, esta serie volvió a ser noticia, luego de que HBO lanzara un adelanto de lo que será la segunda temporada de esta gran producción.

Más noticias: MAX reveló el primer vistazo del trailer de la segunda temporada de ‘The Last of Us’

Entre los detalles que permite ver este primer tráiler resalta el regreso de Pedro Pascal, y también de Bella Ramsey en cada uno de sus papeles.

Este abrebocas fue lanzado a través de redes sociales, y las expectativas despegaron de inmediato ante esta nueva parte de esta mítica historia de zombies.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Max (@streamonmax)

En dicho tráiler también se puede ver que no se da una fecha concreta de lanzamiento. Sin embargo, esta segunda parte llegará a las pantallas en el próximo año de 2025.

Cabe recordar que esta segunda temporada ya había empezado a ser preparada a inicios el año pasado. Sin embargo, la reconocida huelga de guionistas en la industria del cine provocó que sus preparativos se frenaran.

Las expectativas de los seguidores

La publicación ya dejó a varios con ganas de ver nuevamente detalles de esta trama. En los comentarios se pudo ver como ‘gamers’ y amantes de la serie se unieron. Incluso, algunos aseguraron que quienes no jugaron el videojuego, y no conocen la historia, no están preparados para lo que se viene.

Más noticias: HBO reveló las primeras imágenes de la temporada 2 de ‘The Last Of Us’ ¿Cuándo se estrena?

La primera temporada fue todo un éxito, por lo que HBO espera poder sacar mayor rédito a esta trama que sin dudas ha sido un éxito en videojuegos y series.

Lo cierto es que miles de personas esperan ver pronto esta continuación de ‘The Last Of Us’ en lo que será su temporada 2.