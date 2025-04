¿A qué hora se estrena el tercer capítulo de The Last of Us 2? Así puede verlo

La segunda temporada de The Last of Us regresó con fuerza el pasado 13 de abril a través de la plataforma Max. Esta nueva entrega, basada en el popular videojuego The Last of Us Part II, continúa explorando el viaje de Joel y Ellie. Con una narrativa que avanza episodio a episodio, los fans han estado recibiendo con expectativa cada nuevo capítulo, y el segundo no fue la excepción.

El capítulo dos dejó sin aliento a los seguidores de la serie por un acontecimiento que cambia por completo el rumbo de la historia. La trama inicia con una pesadilla de Abby, donde revive la muerte de su padre a manos de Joel. A medida que el episodio avanza, Abby se infiltra en Jackson mientras su deseo de venganza comienza a separar al grupo que la acompaña.

Por otro lado, en Jackson, la comunidad se enfrenta a una nueva amenaza: la posibilidad de que los infectados estén evolucionando. Esto obliga a organizar patrullas que salen a los alrededores a investigar.

Sin embargo, la verdadera tensión llega cuando Abby logra atraer a Joel y Dina hasta una cabaña. Allí, revela su identidad como hija del doctor Jerry Anderson, el hombre que Joel asesinó. El capítulo termina con la inesperada muerte de Joel a manos de Abby frente a Ellie, quien llega demasiado tarde para salvarlo. Este hecho no solo conmocionó a los fanáticos de la serie, sino que además marca un cambio en el rumbo de la narrativa de la producción.

¿Cuándo se estrena el episodio 3 de The Last of Us 2?

El tercer capítulo de la temporada se estrenará el domingo 27 de abril a las 8:00 p.m. (hora de Colombia). Al igual que los anteriores, estará disponible a través de la plataforma Max y también se emitirá en simultáneo por el canal HBO.

Los episodios de esta segunda temporada se lanzan semanalmente cada domingo. La temporada está compuesta por un total de siete capítulos, que duran entre 45 y 60 minutos. El cierre de temporada está programado para el 25 de mayo.

Fecha de estreno de los demás capítulos: