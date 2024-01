The Last of Us Parte II Remastered: todo lo que debe saber sobre el juego

Archivado en: •

Sony ha lanzado oficialmente The Last of Us Parte II Remastered, el videojuego remasterizado en el que los usuarios pueden formar parte de los icónicos viajes de Ellie y Abby, con gráficos mejorados, así como detalles «más ricos y fluidos», en exclusiva para PlayStation 5.

La compañía de videojuegos anunció el pasado mes de noviembre una nueva versión remasterizada de su título de acción The Last of Us Parte II, de cara a mejorar la experiencia de los jugadores para revivir las historias de la protagonista, Ellie Williams, así como de personajes como Abby Anderson y Joel Miller, en el mundo postapocalíptico de The Last of Us.

En este marco, Sony ha lanzado oficialmente The Last of Us Parte II Remastered, una versión que incluye gráficos mejorados con distintos modos para adaptarse a las necesidades visuales de los usuarios y de la experiencia de juego.

Tal y como ha explicado la compañía en un comunicado, con el modo fidelidad, el videojuego ofrece una resolución 4K nativa. Igualmente, también ofrece el modo rendimiento, que promete 1440p mejorados a resolución 4K.

Siguiendo esta línea, con la remasterización del videojuego los usuarios también pueden configurar opción de velocidad de fotogramas por segundo desbloqueada para televisores compatibles que admitan frecuencia de actualización variable (VRR).

De esta forma, Sony ha destacado que las historias de The Last of Us se podrán jugar con una mayor resolución de textura, mayores distancias de nivel de detalle, la calidad de sombra mejorada y frecuencia de muestreo de animación, entre otras cosas.

Por todo ello, ha sentenciado que se trata de «la mejor forma de disfrutar de este ya clásico videojuego y su historia». Esto se debe a que los jugadores podrán observar detalles «más ricos y fluidos» del mundo de The Last of Us, con paisajes como las montañas nevadas de Jackson y los lluviosos paisajes urbanos de Seattle, todo ello en Estados Unidos.

Por otra parte, la remasterización también aprovecha las funciones y potencia de la PlayStation 5, ya que ha sido diseñado específicamente para esta consola. Así, Sony ha señalado que dispondrán de tiempos de carga mejorados, además de retroalimentación háptica, junto a facilidades de adaptación con opciones como la integración de gatillos adaptativos del Mando Inalámbrico DualSense.

Tal y como adelantó la compañía en noviembre, The Last of Us Parte II Remastered también incluye un nuevo modo de juego. Se trata del modo Sin Retorno y es un sistema en formato ‘roguelike’, es decir, centrado en la supervivencia y el combate. Asimismo, el modo se llevará a cabo en mapas icónicos del título.

Con ello, se pretende que los jugadores «demuestren su valía» en encuentros aleatorios y experimenten el combate de The Last of Us en «una experiencia nueva». En este sentido, podrán ponerse a los mandos de personajes del videojuego que nunca antes habían sido jugables, además de desbloquear aspectos nuevos y explorar nuevas formas de combate.

Incluso, Sony ha detallado que cada personaje contará con habilidades especiales y armas distintas, asociadas de forma exclusiva a dicha persona. No obstante, este arsenal podrá mejorarse y los mapas contarán con «niveles y modificadores aleatorios», por lo que cambiarán de forma continua.

Igualmente, incorpora el modo de juego Guitar Free Play, con el que los jugadores pueden interpretar canciones de la banda sonora del videojuego con distintos tipos de guitarras y con herramientas para configurar distintos efectos de audio.

Los jugadores ya pueden comprar The Last of Us Parte II Remastered por 49,99 euros desde PlayStation Store. Aquellos usuarios que ya disponen de la versión de The Last of Us Parte II para PlayStation 4 podrán actualizar a esta remasterización por 10 euros.

Europa Press