The Last Of Us temporada 2: estas son las fechas en las que se estrenarán sus capítulos

Finalmente la espera ha acabado, la segunda temporada de The Last Of Us llegará a sus pantallas. Esta histórica producción que ha emocionado a miles de personas se prepara para emocionar a todos sus fanáticos.

Desde el anuncio de una segunda temporada, los amantes de esta producción han estado con grandes expectativas, con la ilusión de poder ver nuevos detalles de esta trama.

El primer episodio está a solo horas de llegar a las pantallas, por lo que, a continuación les contamos los detalles y sus fechas de estreno.

Fechas de estreno de capítulos de The Last Of Us 2

En el momento en el que se acabó la primera temporada de The Last Of Us, muchos fanáticos se quedaron con las ganas de querer ver más detalles de esta trama.

Si bien, muchos ya habían jugado al videojuego en el que está basado esta serie, otros desconocen lo que acontecerá próximamente.

Ante esto, la espera se hizo larga, y la expectativa creció de manera inevitable, ya que entre la temporada 1, y la segunda parte hubo años de distancia.

Aun así, el tiempo de anhelo llegó a su fin, ya que este 13 de abril, los fans podrán seguir los detalles de esta historia nuevamente.

A partir del lanzamiento de los adelantos de esta segunda temporada, la llegada de estos nuevos episodios han emocionado a miles de personas.

Por ello, para que no se pierda ningún detalle, aquí les dejamos el calendario de estrenos de episodios:

Episodio 1 – 13 de abril

Episodio 2 – 20 de abril

Episodio 3 – 27 de abril

Episodio 4 – 4 de mayo

Episodio 5 – 11 de mayo

Episodio 6 – 18 de mayo

Episodio 7 – 25 de mayo

De esta forma, los amantes de esta serie tendrán más de 1 mes de contenido de esta serie en la plataforma MAX, con 7 episodios de gran tensión.

La llegada de la temporada 3

Una de las sorpresas que prepararon desde MAX, más allá del estreno de la segunda temporada, fue el anuncio de la renovación para una tercera.

Hace algunos días, en vísperas de la salida de una segunda temporada, la plataforma de streaming anunció que renovaban esta producción para una tercera parte.

Esto ha emocionado a muchos, incluso sin saber cuando llegará. Sin embargo, lo cierto es que los fans esperan no tener que volver a esperar años para esta continuación.