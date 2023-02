Bella Ramsey, protagonista de ‘The Last Of Us’, se declaró de género fluido

Archivado en: •

The Last Of Us se ha convertido en una de las series más exitosas de los últimos tiempos, pues la producción llamó la atención de millones de personas en todo el mundo, que se conectan todos los domingos por HBO Max para disfrutar de un nuevo capítulo.

Y es que la adaptación del videojuego resultó ser todo un éxito. Pues, sus protagonistas Ellie y Joel, protagonizados por Bella Ramsey y Pedro Pascal, han sabido cómo llevar a los fanáticos en un viaje de aventuras e incertidumbre en un mundo postapocalíptico.

Sin lugar a duda, con su papel protagónico en The Last Of Us, Ramsey se está perfilando como una de las grandes revelaciones de Hollywood, pues su personaje ha logrado conectar con los fanáticos de la serie.

Aunque en la serie, la actriz le da vida a una niña de 14 años que sobrevivió al virus que destruyó a toda la humanidad, en su vida real no se siente del todo femenina. Pues, en entrevista con el medio, The New York Times, Bella confesó que es no binaria.

Bella Ramsey se declaró de género fluido

Según reveló para el medio estadounidense, Ramsey no se identifica con un solo género por lo que se declaró de género fluido. Esto quiere decir que no se siente totalmente como mujer ni tampoco como un hombre.

El género fluido hace parte de una categoría que incluye a quienes se identifican con un tercer género, que puede ser una mezcla entre masculino y femenino. Justamente esto es con lo que se identifica Bella, pues la actriz reveló que a veces se siente mujer y otras, hombre.

“Creo que mi género siempre ha sido muy fluido…Si alguien me llama ‘ella’ yo no pensaría en eso. Pero sabía que, si alguien me llamaba ‘él’, sería un poco emocionante (…) Soy en gran medida solo una persona. Tener género no es algo que me guste particularmente. Pero en términos de pronombres, realmente no podría importarme menos”, dijo Bella a The New York Times.

