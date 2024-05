¡Úselo sabiamente! Este es el curioso truco que puede aplicar y ganar siempre en Pac-Man

Archivado en: •

Pac-Man es uno de los títulos más famosos en la historia de los videojuegos. Este lanzado en el año 1980 resultó ser todo un éxito, y permitió a miles de personas disfrutar día tras día con este entretenimiento.

A pesar de ser un juego básico, a través del cual se maneja a un personaje que se encarga de comer pequeños puntos ubicados en el mapa mientras se evita ser comido por unos fantasmas, para muchos resulta complicado. Sin embargo, eso está por cambiar.

Al ser un juego arcade con movimientos básicos, Pac-Man no permite mayores maniobras para lograr ganar en este título.

Aun así, un internauta descubrió un curioso truco que puede ser de gran utilidad para ganar siempre en Pac-Man.

Más noticias: Vuelva a la infancia: le decimos cómo puede jugar pac-man en Google

Según el usuario de X, @Rainmaker1973, en el mapa de Pac-Man hay un lugar en el cual nunca se puede ser encontrado por los fantasmas. Esto le puede permitir al videojugador tomar un respiro y analizar el escenario para así poder ganar.

A través de un video se demuestra este truco, e incluso se puede ver en cámara rápida como pueden pasar largos ratos sin que los fantasmas encuentren al Pac-Man.

The secret spot where the ghosts can never get you. pic.twitter.com/VbMEUD4xQT

Claramente para los amantes de los videojuegos esto resultó realmente curioso, e incluso se mostraron sorprendidos por este hallazgo.

Otros empezaron a teorizar respecto al funcionamiento del juego y como este puede ser ‘trucado’ con esta maniobra, como, fue el caso de @YustinusAlbert.

Más noticias: Dragon Ball Sparking Zero: el último adelanto del videojuego confirma nuevos personajes

Este segundo usuario aprovechó a probar el truco por sus propios medios, e incluso explicó que tal vez los fantasmas no detectan movimiento por parte del Pac-Man, y que esto les impide detectar donde está el personaje.

Is working OMG.. 😂

Looks like the ghosts are detecting Pac-Man’s movements. If Pac-Man is not moving, the ghosts also can’t detect Pac-Man. pic.twitter.com/Rh2emj5PoU

— Y.A (@YustinusAlbert) May 10, 2024