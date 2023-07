Ranking de las 3 mejores consolas de videojuegos

Existe una gran variedad de consolas de videojuegos, con características diferentes que se adaptan a distintas necesidades y para todos los públicos.

Estas son las tres mejores consolas que actualmente se encuentran disponibles en el mercado.

Según portales expertos en el mundo de los videojuegos esta es una de las mejores consolas que se puede encontrar. Una de las características más destacable es la unidad SSD que hace los tiempos de carga de los juegos sean muy cortos.

Las gráficas de la consola de Sony son de buena calidad, permiten ver con claridad sombras y reflejos, nunca vistos en una consola. Ofrece gran nitidez con una resolución de hasta 8K. Igualmente, viene con un lector de Blu-ray que permitirá ver películas directamente de la consola.

La PS5 es una de las mejores en cuanto a los juegos disponibles. Sus usuarios han podido disfrutar desde su lanzamiento de juegos como: ‘Spider-Man: Miles Morales’, ‘Demon´s Souls’ y ‘Godfall’

2. Xbox Series X

La videoconsola creada por Microsoft es la mejor consola de Xbox del momento. Según la compañía esta serie del Xbox es cuatro veces más potente que el Xbox One X.

Cuenta con 16 GB de memoria, y es capaz de procesar hasta 120 cuadros por segundo, brindando una resolución 8K. Igualmente, viene con una SSD incluida, que, combinada con el software, permite reducir considerablemente los tiempos de carga y de cambio de juego, así se comprobó en una prueba hecho por Microsoft que demostró que la consola cambiaba de juego en solamente 1,8 segundos.

Xbox cuenta con el servicio de GamePass, una oferta con más de 100 títulos. Esta consola admitirá todas las generaciones anteriores de juegos de Xbox, es decir que se pueden disfrutar títulos de Xbox, Xbox 360 y Xbox One.

3. Nintendo Switch

En 2017 el mundo conoció el Nintendo Switch, una consola de videojuegos completamente portátil, que llegó a competir con las consolas de Sony y Microsoft.

Con esta consola Nintendo cambio la manera de usar una consola y de dónde hacerlo. Pues, aunque la Switch puede conectarse al televisor como cualquier otra consola, también permite jugar en cualquier lugar sin necesidad de conectar a otros dispositivos.

Esta consola ofrece un catálogo que crece cada día y que cuenta con juegos clásicos como Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Animal Crossing: New Horizons, así como excelentes títulos independientes como Stardew Valley, Celeste y Ori and the Will of the Wisps, que sin duda generan nostalgia entre sus usuarios.