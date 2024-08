Último concierto que dio Aerosmith antes de su retiro sale a la luz: Así puede disfrutarlo

Archivado en: •

Los fanáticos de Aerosmith pueden ahora disfrutar del último show de la banda, disponible en YouTube en calidad 4K. El concierto, celebrado el 9 de septiembre de 2023 en el UBS Arena en Elmont, Nueva York, marcó el final inesperado de la gira ‘Peace Out’. Este evento fue el último de la banda antes de anunciar la cancelación de la gira debido a la lesión en la laringe de Steven Tyler.

El show, subido por el usuario de YouTube Toshi Aizawa, incluye una «mejor calidad de sonido», ofreciendo a los seguidores la oportunidad de revivir el espectáculo completo. La banda interpretó clásicos como ‘I Don’t Want to Miss a Thing’, ‘Cryin’’, ‘Livin’ On The Edge’, ‘Love in an Elevator’ y ‘Sweet Emotion’.

Le puede interesar: La canción de Aerosmith que se volvió un ícono de ‘Armageddon’: ¿la recuerda?

También realizaron una versión especial de ‘Walking the Dog’ de Rufus Thomas y presentaron ‘Bright Light Fright’, una canción de su álbum ‘Draw The Line’, por primera vez desde 1994. El espectáculo concluyó con la interpretación de ‘Happy Birthday to You’, celebrando el cumpleaños número 73 del guitarrista Joe Perry con un gran pastel de chocolate.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aerosmith (@aerosmith)

El setlist completo del último concierto de Aerosmith fue:

‘Back in the Saddle’

‘Walking the Dog’ (cover de Rufus Thomas, debut en la gira)

‘Rag Doll’

‘Livin’ on the Edge’

‘Janie’s Got a Gun’

‘No More No More’

‘Cryin’

‘Adam’s Apple’

‘Seasons of Wither’

‘Movin’ Out’

‘Love in an Elevator’

‘Bright Light Fright’ (primer vez desde 1994)

‘I Don’t Want to Miss a Thing’

‘Rats in the Cellar’

‘Sweet Emotion’

‘Toys in the Attic’

‘Dream On’

‘Walk This Way’

‘Happy Birthday to You’

Necesita saber: Slash conmueve las redes sociales con su mensaje de despedida a Aerosmith ¿Qué dijo?

El retiro definitivo de Aerosmith de los escenarios

La banda anunció la cancelación de la gira tras casi un año del concierto en Nueva York, explicando que la decisión fue tomada debido a la imposibilidad de Tyler de recuperarse completamente de su lesión vocal. En un comunicado, Aerosmith agradeció a sus seguidores por su lealtad a lo largo de los años y lamentó no poder continuar.

Ver también: El significado detrás de ‘Dream On’, uno de los éxitos en el álbum debut de Aerosmith

La noticia del retiro generó reacciones de tristeza entre otras figuras del rock, como Brian May de Queen y Sammy Hagar. Los seguidores con boletos para los shows cancelados pueden solicitar reembolsos en el punto de venta original.