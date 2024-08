El significado detrás de ‘Dream On’, uno de los éxitos en el álbum debut de Aerosmith

Archivado en: • •

‘Dream On’ es una joya de las varias que tiene Aerosmith en su repertorio. Durante el pasado viernes 2 de julio, esta agrupación llenó de sorpresa a la industria del rock, luego de dar a conocer que se retirarían definitivamente de los escenarios.

Esto generó gran tristeza, pero también nostalgia por una banda que estuvo en el mundo de este género como un exponente por más de 50 años, desde su álbum homónimo del debut en 1973.

En especie de tributo para los liderados por Steven Tyler, le contamos el significado de ‘Dream On’, uno de los mayores éxitos de esta banda en su debut.

La historia detrás de ‘Dream On’ de Aerosmith

El álbum homónimo de Aerosmith fue lanzado oficialmente en el año 1973. Esta histórica producción contó con 8 canciones, con varios éxitos reconocidos, como ‘Mama Kin’, de la cual incluso Guns N’ Roses hizo una versión en vivo.

Sin embargo, si hay una joya descollante en esta producción es ‘Dream On’, este éxito de 4 minutos y medio se convirtió en un himno para el rock, con una banda que apenas estaba entrando en el mercado.

Lo poco sabido, y contado una vez por Steven Tyler en una biografía, es que las bases de este tema nacieron muchos años antes.

‘Aerosmith’ salió como disco a la luz cuando el vocalista de la banda tenía 24 años. Pero, el origen de la canción se da a partir de una tocada de piano improvisada cuando tenía apenas 18 años.

Según explica el histórico artista, jamás pensó que llegaría a ser una canción, y mucho menos de tal éxito. En lo que se refiere al significado de la canción, esta trata sobre los sueños que posee una persona, y la voluntad que posee para luchar por ellos hasta que se hagan realidad.

No convencía a algunos

Otra particularidad de esta canción, es que algunos miembros de la banda no estaban muy convencidos de su sonido, especialmente, el guitarrista de la banda, Joe Perry.

En una biografía llamada ‘Rocks: My Life In and Out of Aerosmith‘, el artista explicó que esto se debía al ritmo de la canción.

De acuerdo con este miembro de Aerosmith, sentía que esta canción era demasiado lenta, e incluso que no representaba la esencia de la banda.

Lo cierto es que ‘Dream On’ salió a la luz, y se convirtió en una de las mejores canciones en la historia de Aerosmith, una banda que se retiró de los escenarios, pero que dejó un legado indudable.