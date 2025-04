Mick Jagger destapa quién era el Beatle más humilde: la respuesta lo sorprenderá

The Beatles no fueron solo una banda; fueron un verdadero fenómeno global. Mientras que artistas como Elvis Presley o figuras del cine ya dominaban el entretenimiento, los Fab Four crearon algo completamente nuevo: una fiebre mundial que iba más allá de la música.

Su Beatlemania no era solo un fandom, era una tormenta que sacudió al mundo entero, un cambio en cómo el público veía a las estrellas y cómo las estrellas vivían bajo la lupa pública.

Le puede interesar: La canción de los Beatles ideal para mejorar un mal día

Imagine esto: conciertos donde el ruido de los fans era tan ensordecedor que ni siquiera podían escuchar sus propios instrumentos. El merchandising de The Beatles invadió las tiendas y las revistas, y su película A Hard Day’s Night retrataba esa locura, mostrando la vida de la banda como un torbellino de admiración y caos. Los chicos de Liverpool no solo conquistaron el mundo con su música, sino con su presencia, su estilo y su actitud.

Pero, como suele pasar con la fama, también vino acompañada de controversias. John Lennon, en pleno apogeo de su popularidad, hizo una declaración que marcaría un antes y un después: “The Beatles son más populares que Jesucristo”.

Necesita saber: La inolvidable canción de The Beatles que su productor consideró ‘muy tonta’

Lo que en su mente era una reflexión sobre la locura del fenómeno que vivían, se convirtió en un escándalo que desató críticas, especialmente de la iglesia.

¿Cuál era el Beatle más humilde, según Mick Jagger?

A pesar de esto, Mick Jagger, el líder de los Rolling Stones, defiende a Lennon como el más sensato del grupo. Según Jagger, John era el que mantenía la calma: “Era muy inteligente, cínico y divertido, y sabía cómo callar a los demás cuando se ponían demasiado presumidos. Les decía: ‘¡Cállate, ya estás aprendiendo a ser famoso!’”

La fama de The Beatles no solo cambió la música, sino que también trajo consigo momentos oscuros. La presión de ser una superestrella mundial afectó a los chicos de Liverpool de maneras que no siempre fueron fáciles de manejar. Irónicamente, fue precisamente la fama de Lennon lo que llevó a su trágica muerte en 1980. Mark David Chapman, un fan obsesionado, lo asesinó con la idea de convertirse en el hombre más famoso del mundo.

Ver también: La canción menos popular de The Beatles, según Rolling Stone: ¿son infravaloradas?

Hoy, The Beatles siguen siendo una inspiración. Su legado es mucho más que su música; es una lección sobre los altibajos de la fama y cómo esta puede cambiarlo todo. Sin ellos, la música y la cultura pop no serían lo mismo.