¡Ya pasaron 25 años! Así luce hoy ‘Cole Sear’, el niño que veía fantasmas en Sexto Sentido

Sexto Sentido es sin lugar a duda una de las películas más icónicas de la historia del cine. Este thriller psicológico, que mezcla terror con misterio, se estrenó en 1999 y logró cautivar a millones de personas alrededor del mundo. La producción, dirigida por M. Night Shyamalan, fue un éxito no solo por su argumento, sino por la gran actuación de Haley Joel Osment, quien le dio vida al niño Cole Sear.

La historia sigue a Malcolm Crowe (Bruce Willis), un psicólogo infantil que se encuentra con un extraño caso: Cole Sear, un niño de nueve años que asegura tener la capacidad de ver y comunicarse con fantasmas.

Le puede interesar: Así luce actualmente Charlie Sheen, la estrella de la serie ‘Two and a Half Men’; ya no es el mismo

A medida que la relación entre ambos se desarrolla, el espectador es testigo de una serie de eventos escalofriantes. Sexto Sentido se destacó por las brillantes actuaciones de su elenco, en especial la de Haley Joel Osment, quien con tan solo 11 años logró conmover a la audiencia con su interpretación.

Tras el enorme éxito de la película, Osment continuó con papeles en producciones destacadas como Inteligencia Artificial (2001) de Steven Spielberg y Cadena de favores (2000). No obstante, la transición de niño estrella a actor adulto no fue fácil y, en 2006, decidió alejarse de Hollywood para enfocarse en sus estudios.

Así luce hoy Haley Joel Osment, Cole Sear en Sexto Sentido

Después del éxito de Sexto Sentido, Osment continuó su carrera en Hollywood. Sin embargo, en 2006 tomó la decisión de alejarse de la industria para centrarse en sus estudios. Se mudó a Nueva York para asistir a la prestigiosa Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, buscando una formación más profunda en el mundo del espectáculo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Haley Joel Osment (@hjosment)

Mire también: Así se ve hoy en día ‘Pam’, miembro del ‘cast’ de la serie The Office; tuvo una grave enfermedad

Durante su tiempo fuera de la gran pantalla, el actor tuvo una breve incursión en el teatro, debutando en Broadway con un papel en la obra American Buffalo. No fue hasta 2012 que decidió regresar al cine con la comedia independiente Montana Amazon. Desde entonces, ha trabajado en diversos proyectos, tanto en televisión como en cine, incluyendo participaciones en series como The Boys y What We Do in the Shadows.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Haley Joel Osment (@hjosment)

A pesar de que pasaron 15 años antes de que se sintiera completamente cómodo para volver a Los Ángeles, hoy en día Osment, que tiene 36 años, sigue activo en la industria del entretenimiento. En redes sociales, donde suma más de 100 mil seguidores, se mantiene cercano a sus seguidores, compartiendo momentos de su vida y proyectos actuales.