Richie Faulkner de Judas Priest revela que sufre dificultades para tocar tras sufrir daño cerebral

Richie Faulkner, el guitarrista de Judas Priest, ha dado una de las entrevistas más sinceras y emotivas de su carrera. En una conversación con PremierGuitar, Faulkner compartió los detalles de una dura batalla que enfrentó en los últimos años: cómo un derrame cerebral casi cambia su vida y su carrera, y cómo sigue adelante pese a las secuelas.

El 2021 fue un año particularmente difícil para Faulkner, que sufrió una disección aórtica en pleno concierto, un incidente que casi le cuesta la vida. Pero, como si eso no fuera suficiente, un año después, en 2022, Faulkner empezó a notar que algo no estaba bien con su mano derecha.

“Sentí que algo era raro, no solo para tocar la guitarra, sino también para cosas simples como cepillarme los dientes”, contó. Después de hacerse varios exámenes, descubrió que lo que creía que era una molestia temporal era en realidad un derrame cerebral. Y lo peor, los daños eran permanentes.

Faulkner pensaba que había tenido un AIT (Ataque Isquémico Transitorio), algo que podría desaparecer con el tiempo, pero los médicos le dieron la noticia de que no. “Encontraron daños en el lado izquierdo de mi cerebro, lo que afecta el lado derecho de mi cuerpo,” explicó. Aunque al principio fue un golpe duro, Faulkner trató de mantenerse optimista, ya que “afortunadamente, no toco la guitarra con el pie, así que eso está bien. Pero mi mano… esa es nuestra sala de máquinas”, dijo en tono reflexivo.

La salud de Richie Faulkner dependió de un hilo

Pero la cosa no terminó ahí. Además del derrame cerebral, Faulkner tuvo que someterse a una cirugía a corazón abierto para tratar una fuga en su corazón. “El daño por AIT puede desaparecer, pero el derrame cerebral… eso es. Está dañado”, comentó, reconociendo que lo que estaba viviendo era más serio de lo que imaginaba.

A pesar de estos desafíos, el guitarrista se negó a rendirse. Aseguró que sigue componiendo, sigue tocando y que la banda no ha dejado de trabajar. “Todavía seguimos tocando, escribiendo discos, dando todo. Eso no ha cambiado”, aseguró con determinación. Sin embargo, confesó que algunos días siente que no puede más. “A veces salgo del escenario y llamo a casa, diciendo, ‘No puedo hacerlo. No puedo’. Pero luego, en la siguiente canción, todo encaja”, explicó, con esa honestidad brutal que solo los más grandes logran transmitir.

La historia de Faulkner es un recordatorio de lo que significa luchar por tus sueños, incluso cuando la vida te pone obstáculos enormes. El guitarrista de Judas Priest sigue demostrando que, a pesar de todo, no hay nada que lo detenga.

