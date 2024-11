Pink Floyd sinfónico en Bogotá: cuándo es, precio de las boletas y dónde se consiguen

Este 22 de noviembre en el teatro Jorge Eliecer Gaitán, el Instituto distrital de las artes (Idartes), ofrecerá un concierto filarmónico en homenaje a una de las bandas más importantes del planeta Rock: Pink Floyd.

El evento contará con 40 músicos, entre Pigs on the Wing y la Filarmónica Metropolitana D.C, y serán ellos quienes se encargarán de interpretar las canciones del disco ‘The Dark Side of the Moon’.

‘The Dark Side of the Moon’, uno de los mejores discos en la historia.

El álbum, que será homenajeado en Bogotá, fue el octavo disco publicado por Pink Floyd. Su lanzamiento fue en marzo de 1973 y se centró en los momentos difíciles y complicados a los que se enfrentó la banda por el estilo de vida que llevaban en ese momento y por los problemas de salud mental sufridos por Syd Barrett, quien se retiró de la agrupación en 1968.

Esta es la razón por la que el disco toca temas tan trascendentales como el tiempo, la muerte, las enfermedades mentales y la codicia. Asimismo, es catalogado como uno de los mejores discos en la historia, el más vendido en 1970 y el cuarto más vendido de la historia.

Le puede interesar: Estos son los 10 discos más vendidos en toda la historia; AC/DC y Pink Floyd en el listado

¿Qué pasó con Syd Barret?

Roger Keith Barrett es el nombre real detrás de Syd Barrett, ampliamente conocido por haber sido el líder de Pink Floyd hasta el momento de la expulsión de la banda, que fue causada por el excesivo consumo de LSD lo que afectaba los ensayos y las presentaciones en vivo.

Un par de años después Syd intentó iniciar su carrera como solista lanzando dos discos: ‘The Madcap laughs’ y ‘Barret’ que tuvieron poca acogida. Tiempo después decidió ir a la casa de su madre ubicada en Cambridge y pasar una temporada totalmente alejado de la industria musical y cercano a la pintura.

Barret falleció en julio de 2006, a los 60 años. Las causas estuvieron asociadas la una diabetes crónica y un cáncer de páncreas.

¿Cuánto valen las boletas y dónde?

Las entradas están disponibles a través del portal de ‘Tu Boleta’. Actualmente, solo quedan boletas disponibles en dos localidades: ‘Platea delantera’ donde tienen un costo de 225.000 + 26.800 (servicio) y ‘platea posterior’, 195.000 + 23.300. Si quiere adquirirlas haga clic aquí.