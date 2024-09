Archivado en: •

David Gilmour es uno de los músicos más icónicos y respetados en la historia del rock, reconocido principalmente por su papel como guitarrista y vocalista de Pink Floyd. Su estilo único de tocar la guitarra, con solos melódicos y emotivos, ha dejado una marca profunda en la música moderna.

Gilmour fue parte fundamental del éxito de Pink Floyd, banda con la que grabó álbumes legendarios como The Dark Side of the Moon y Wish You Were Here, entre otros. Su habilidad para combinar elementos de blues, rock progresivo y psicodelia, junto con su distintivo tono de guitarra, lo convirtió en una de las figuras más influyentes en el mundo de la música.

Durante su carrera, Gilmour no solo se basó en su talento natural, sino también en la dedicación a perfeccionar su técnica. En una entrevista para Relix en 2015, compartió un consejo esencial para los músicos jóvenes:

«Pasé tiempo tratando de aprender a tocar sus riffs a la perfección. Sugeriría que cualquier músico joven debería intentar sentarse y hacer eso. Vas a terminar sabiendo tocar sus cosas bastante bien, pero eventualmente vas a encontrar tu propio estilo a partir de eso. Te obliga a salir de la copia». Este enfoque muestra cómo, a lo largo de su carrera, Gilmour fue capaz de tomar influencias clave y transformarlas en un estilo propio.

¿Cuál es el disco que todo guitarrista debería escuchar según David Gilmour?

Uno de sus mayores referentes fue la banda John Mayall & the Bluesbreakers, que contó con la participación de músicos como Eric Clapton. Gilmour recuerda con admiración: “Todos esos tipos eran increíbles”. En ese momento, la banda incluía a leyendas como John Mayall, el recientemente fallecido, John McVie, Hughie Flint y Clapton, quienes fueron una fuente de inspiración crucial en su juventud.

Especialmente, el álbum debut de la banda, Blues Breakers with Eric Clapton, tuvo un gran impacto en su formación musical. Gilmour pasó largas horas estudiando los riffs de Clapton, lo que no solo mejoró su técnica, sino que también lo empujó a descubrir su propio sonido, dejando de lado la mera imitación para desarrollar una identidad única como guitarrista.

A través de esta dedicación y su capacidad para aprender de los mejores, David Gilmour se ha consolidado como uno de los guitarristas más influyentes e innovadores de su generación, dejando un legado que sigue inspirando a músicos de todo el mundo.