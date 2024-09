David Gilmour sueña con deshacerse del catalogo musical completo de Pink Floyd ¿Por qué?

Archivado en: •

David Gilmour, el icónico guitarrista de Pink Floyd, ha revelado en una reciente entrevista con Rolling Stone a través de Ultimate Classic Rock su deseo de “librarse” del catálogo de la legendaria banda británica, a pesar de no necesitar dinero. Gilmour expresó que la venta de este catálogo es “algo que todavía se está discutiendo”, y subrayó que su interés no radica en el aspecto financiero sino en liberarse de las “constantes peleas” con su ex-compañero Roger Waters.

“Deshacerme de la toma de decisiones y de las discusiones que conlleva mantenerlo en marcha es mi sueño”, afirmó Gilmour. Este comentario refleja su deseo de distanciarse del “oizi de barro” en el que siente que ha estado atrapado durante bastante tiempo. Según el guitarrista, todas las decisiones relacionadas con Pink Floyd se toman mediante un “sistema de veto” en el que generalmente tres personas están a favor y una en contra.

Mientras tanto, Gilmour está preparando el lanzamiento de su nuevo álbum titulado ‘Luck And Strange’, que se lanzará el 6 de septiembre. Este trabajo ha sido grabado durante cinco meses en Brighton y Londres, y ha sido comparado por el propio Gilmour con el clásico ‘Dark Side Of The Moon’ de Pink Floyd. La esposa de Gilmour, Polly Sampson, quien también es escritora, ha documentado el proceso de grabación en su Instagram.

El álbum ‘Luck And Strange’ incluye ocho temas inéditos y una versión del tema «Between Two Points» de The Montgolfier Brothers, lanzado en 1999. Hasta la fecha, se han adelantado dos sencillos: «The Piper’s Call» y el mencionado «Between Two Points», este último con la colaboración de su hija Romany Gilmour.

Además, Gilmour ha anunciado una serie de conciertos que marcarán su regreso a los escenarios después de ocho años. Los shows incluirán presentaciones en el Royal Albert Hall de Londres y en otros lugares icónicos:

SEPTIEMBRE

– 27 – ROMA, Italia, Circo Massimo

– 28 – ROMA, Italia, Circo Massimo

– 29 – ROMA, Italia, Circo Massimo

OCTUBRE

– 1 – ROMA, Italia, Circo Massimo

– 2 – ROMA, Italia, Circo Massimo

– 3 – ROMA, Italia, Circo Massimo

– 9 – LONDRES, Reino Unido, Royal Albert Hall

– 10 – LONDRES, Reino Unido, Royal Albert Hall

– 11 – LONDRES, Reino Unido, Royal Albert Hall

– 12 – LONDRES, Reino Unido, Royal Albert Hall

– 14 – LONDRES, Reino Unido, Royal Albert Hall

– 15 – LONDRES, Reino Unido, Royal Albert Hall

– 29 – LOS ÁNGELES, CA, Hollywood Bowl

– 30 – LOS ÁNGELES, CA, Hollywood Bowl

– 31 – LOS ÁNGELES, CA, Hollywood Bowl

NOVIEMBRE

– 4 – NUEVA YORK, NY, Madison Square Garden

– 5 – NUEVA YORK, NY, Madison Square Garden

– 6 – NUEVA YORK, NY, Madison Square Garden

– 9 – NUEVA YORK, NY, Madison Square Garden